Liga a 3-a

Unirea Tășnad merge pe tărâmul “Virușilor Verzi”

– SC Olimpia MCMXXI joacă acasă cu Minaur Baia Mare

După victoria de etapă trecută, 2-0 la Bihorul Beiuș, Unirea Tășnad se pregătește pentru o nouă provocare în Liga a III-a, pe terenul celor de la Sănătatea Cluj, formație cunoscută sub porecla de „Virușii verzi”. Meciul este programat vineri de la ora 15 și contează pentru etapa a 8-a a seriei a 8-a din Liga a 3-a.

Pentru tășnădeni, deplasarea la Cluj reprezintă un test de maturitate, mai ales după startul excelent de sezon care a cocoțat Unirea pe prima poziție a clasamentului. Antrenorul Mihai Sabou și directorul tehnic, Ioan Stelescu mizează pe moralul ridicat al echipei și pe dorința jucătorilor de a continua seria pozitivă.

De cealaltă parte, Sănătatea Cluj, echipă cu tradiție în Liga a 3-a , va încerca să profite de avantajul propriei arene . Chiar dacă vin după doar o remiză la Satu Mare cu SC Olimpia MCMXXI, , „Virușii verzi” rămân un adversar imprevizibil, capabil să pună probleme oricărei formații. Mai ales că pe banca tehnică e antrenor, Vasile Miriuță, un tehnician cu un CV impresionant în fotbalul nostru.

Din păcate din lotul Unirii va lipsi pentru o perioadă mai lungă de timp Laurențiu Caba, jucător accidentat grav la partida de la Dej cu Unirea. Verdictul medicilor: ruptură de ligamente încrucișate.

Partida de la Cluj va fi arbitrată de o brigadă din județul Alba cu Iviniș Darius Florin (Zlatna) la centru ajutat la cele două margini de Nistor Daniel (Zlatna) și Popa Daniel (Câmpeni)

Rezervă: : Horvat Pavel Adrian (Deva).Observator arbitri: Jiga Dan (Bistriţa). Delegat joc: Boros Petru (Oradea).

Partida Sănătatea Cluj-Unirea Tășnad va începe la ora 15 și va fi transmisă pe canalul de youtube al clubului clujean.

Tot în etapa a 8-a, sâmbătă la Satu Mare pe stadionul Someșul, de la ora 15 avem duelul dintre SC Olimpia MCMXXI și Minaur Baia Mare.

Etapa a 8-a:

Vineri, 10 octombrie, 15.00: Băile Felix – Viitorul Cluj; Sănătatea Cluj – Unirea Tășnad; SCM Zalău – CSM Sighet. Sâmbătă, 5 octombrie, 15.00: Arieșul Turda – Unirea Dej; SC Olimpia – CS Minaur; Crișul – Bihorul Beiuș.

Clasament

1.Unirea Tășnad – 18p (21-6) – 7

2,Minaur BM – 18p (19-12) – 7

3.SCM Zalău – 16p (13-7) – 7

4.CSM Sighet – 12p (14-10) – 7

5.Sântandrei – 11p (11-8) – 7

6.Sănătatea Cluj – 10p (12-9) – 7

7.Lotus Felix – 10p (10-8) – 7

8.Viitorul Cluj – 9p (8-7) – 7

9.Bihorul Beiuș – 7p (6-12) – 7

10.Unirea Dej – 4p (6-9) – 7

11.Olimpia SM – 4p (8-20) – 7

12.Sticla Turda – 0p (3-23) – 7