Brazilian Jiu-Jitsu

ZR Team Satu Mare pe podium la competiția internațională AJP Tour din Târgu Mureș

– ”Scopul nostru nu este doar să formăm campioni, ci oameni echilibrați, disciplinați

și conștienți de forța lor interioară” spune antrenorul Dobai Sandor

Echipa ZR Team Satu Mare a avut o prestație remarcabilă la competiția internațională AJP Tour International Jiu-Jitsu Championship, desfășurată recent la Târgu Mureș, una dintre cele mai importante etape din circuitul mondial Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP).

Sportivii sătmăreni, antrenați de Dobai Sándor și Cristian Gătina, s-au întors acasă cu un bilanț impresionant: o medalie de aur, două de argint, una de bronz, iar un sportiv s-a clasat pe locul patru.

Rezultatele ZR Team Satu Mare:

Ștefan Silaghi – medalie de aur (categoria tineret, 81 kg, centură albă)

Kewin Ardelean – medalie de argint (tineret, 81 kg, centură albă)

Dragoș Micaș – medalie de argint (juniori, 66 kg, centură albă)

Luca Zamfir – medalie de bronz (tineret, 66 kg, centură albă)

Alex Harca – locul IV (tineret, 66 kg, centură albă)

Antrenorul Dobai Sándor a declarat că participarea la acest turneu reprezintă o experiență valoroasă pentru tinerii sportivi:

„AJP este o organizație globală, iar aceste competiții internaționale le oferă sportivilor noștri șansa de a acumula puncte în clasamentul mondial și de a-și demonstra valoarea pe tatami. Suntem mândri de evoluția lor și de modul în care au reprezentat Satu Mare.”

Ce este AJP și Brazilian Jiu-Jitsu?

AJP (Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro) este una dintre cele mai mari organizații din lume dedicate jiu-jitsu-ului brazilian (BJJ), organizând turnee pe toate continentele.

Brazilian Jiu-Jitsu este o artă marțială modernă axată pe tehnici de sol, fojtări și blocaje articulare, care promovează ideea că tehnica poate învinge forța – un practicant mai mic și mai slab poate învinge un adversar mai puternic prin control și precizie.

Despre ZR Team Satu Mare

ZR Team Satu Mare este filiala locală a ZR Team International, o academie recunoscută la nivel mondial în domeniul jiu-jitsu-ului brazilian.

Clubul oferă antrenamente pentru copii și adulți, combinând pregătirea pentru competiții cu dezvoltarea fizică, mentală și socială.

Antrenamentele sunt conduse de Dobai Sándor, profesor de educație fizică și antrenor cu peste 10 ani de experiență în BJJ.

Copiii sunt inițiați în tainele artelor marțiale prin exerciții ludice și sigure, în timp ce adulții beneficiază de sesiuni axate pe competiție și autoapărare, atât în format Gi (cu kimono), cât și No-Gi (fără kimono).

Locația și programul antrenamentelor

Antrenamentele ZR Team Satu Mare au loc pe strada Liviu Rebreanu nr. 29, după următorul program:

Copii – luni, miercuri și vineri, de la ora 18:00

Adulți – luni, miercuri și vineri, de la ora 19:00

„Jiu-jitsu nu înseamnă doar competiție”

„Scopul nostru nu este doar să formăm campioni, ci oameni echilibrați, disciplinați și conștienți de forța lor interioară. Jiu-jitsu-ul te învață să te controlezi, să rămâi calm și să reacționezi inteligent în orice situație”, a adăugat antrenorul Dobai Sándor.

Brazilian Jiu-Jitsu continuă să câștige popularitate în rândul tinerilor din județul Satu Mare, fiind recunoscut nu doar ca un sport de performanță, ci și ca una dintre cele mai eficiente forme de autoapărare fără lovituri.