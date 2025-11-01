Anunț public privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru desființarea unei clădiri și construirea unei locuințe unifamiliale în Satu Mare

L POPESCU EMIL ȘI POPESCU CLARA VIORICA

In calitate de titulari anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru:

PLAN URBANISTIC ZONAL- DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P, amplasament STR. AL.ODOBESCU NR.81 SATU MARE

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din SATU MARE Bdul Muncii bloc H50 ap.7 in zilele de luni-joi, intre orele 10-14 și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Batran nr.8/B, luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, din data de…28.10.2025…………….(aparitia primului anunt)

Publicul interesat poate transmite , în scris, comentarii si sugestii, pâna la data de 17.11.2025….(termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii celui de-al doilea anunt), la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Batran nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, email office@djmsm.anmap.gov.ro