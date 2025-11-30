Accident în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare: un bărbat, încarcerat după ce a acroșat mai multe autoturisme

În această seară, în jurul orei 21.00, dispeceratul ISU Satu Mare a fost anunțat despre un accident rutier produs în parcarea unui complex sportiv, de pe Strada Botizului, în care un autoturism a acroșat mai multe vehicule parcate.

La locul evenimentului au fost direcționate de urgență: un echipaj cu o autospecială de stingere,

echipajul de Descarcerare, un echipaj de prim-ajutor, cu un total de 11 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

De asemenea, către locul intervenției s-a deplasat și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Satu Mare.

Ajunse la fața locului echipajele de intervenție au identificat o victimă de sex masculin, conștientă și cooperantă, încarcerată în autoturism.

Pompierii intervin în aceste momente pentru extragerea în siguranță a victimei.

La fața locului nu au fost identificate alte victime.