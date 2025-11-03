Anunţ de mediu – Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare, titular al proiectului:

”Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent – Casă de locuit amplasată in comuna Certeze, str. Hâroasă, nr. 134, jud. Satu Mare” amplasată în loc. Certeze, str. Hâroasă, nr. 134, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsm.anpm.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Directiei Județene de Mediu Satu Mare