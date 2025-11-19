ANUNT MEDIU!   SC ARDEALUL SA CAREI anunță public depunerea solicitării acordului de mediu pentru construirea unei capacități de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile

SC ARDEALUL SA, cu sediul în municipiul Carei, str. Al.I.Cuza nr. 24, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:
”Construirea unei capacități de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile la SC Ardealul SA Carei, municipiul Carei, județul Satu Mare”, propus în municipiul Carei, str. Al.I.Cuza, nr. cad. 103625.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro, și la sediul titularului. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro .