ANUNT MEDIU!   SC ARDEALUL SA CAREI anunță public depunerea solicitării acordului de mediu pentru construirea unei capacități de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile

SC ARDEALUL SA, cu sediul în municipiul Carei, str. Al.I.Cuza nr. 24, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:

”Construirea unei capacități de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile la SC Ardealul SA Carei, municipiul Carei, județul Satu Mare”, propus în municipiul Carei, str. Al.I.Cuza, nr. cad. 103625.