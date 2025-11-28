Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română – dialog între tradiție și viitor

Joi, 27 noiembrie 2025, a avut loc Cercul pedagogic al profesorilor de limba și literatura română, organizat în atmosfera solemnă a Instituției Prefectului Județului Satu Mare. A fost o întâlnire dedicată reflecției, creativității și identității noastre culturale. Tema zilei: „Literatura română: tradiție și viitor. De la strategii didactice la voci noi ale creației” — un fir roșu care a ghidat toate prezentările și discuțiile.

Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului Național, urmată de un moment artistic sensibil oferit de Corul „Adagio” al Colegiului Național „Ioan Slavici”, coordonat de prof. Ioan Rațiu.

A fost prezent inspectorul școlar general, Ruxandra Monica Chivulescu, care a subliniat rolul esențial al profesorilor de limba română în păstrarea identității culturale.

Un punct central al întâlnirii a fost prezentarea despre noile programe școlare pentru liceu, în special despre programa clasei a IX-a, lansată recent în dezbatere publică — un subiect de mare interes pentru întreaga comunitate educațională.

Invitata specială, lect. univ. dr. Ioana Tămăian (UBB, cercetător al Academiei Române), a susținut prezentarea „Mai multă strategie, mai puține șabloane”, punând accent pe gândirea critică, interpretarea liberă și lectura autentică.

Reprezentanții Bibliotecii Județene, dr. Marta Cordea și dr. Viorel Câmpean, ne-au oferit o incursiune captivantă în istoria limbii române și a cărții vechi — un moment care ne-a reconectat cu rădăcinile noastre culturale.