Colinde românești în inima Berlinului: Corul Medieșana a adus vestea Nașterii Domnului credincioșilor din diaspora

Atmosfera sărbătorilor de iarnă a cuprins comunitatea românească din Berlin în seara concertului susținut de corul Medieșana Medieșu Aurit, la biserica „Sfinții Apostoli Mihail și Gavril”. Evenimentul a fost unul încărcat de emoție, lumină și bucurie, aducând vestea Nașterii Mântuitorului într-un mod profund și autentic.

Credincioșii români, majoritatea ortodocși, au umplut biserica până la refuz, venind să se bucure de colindele care le amintesc de casă, de tradițiile strămoșești și de spiritul sărbătorilor petrecute alături de cei dragi. De la primele acorduri, lacrimile și zâmbetele s-au împletit pe chipurile celor prezenți, semn al dorului, al credinței și al comuniunii.

Corul Medieșana a oferit un program variat, compus din colinde tradiționale românești, interpretate cu sensibilitate și profesionalism. Fiecare piesă a fost primită cu aplauze și cu emoția celor care, deși departe de țară, simt că aceste momente îi readuc pentru câteva clipe acasă.