Cooperare internațională pentru viitorul Carpaților: Pataki Csaba, prezent la reuniunea din Prešov

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a participat la întâlnirea informală a Grupului Interregional Carpatic, desfășurată în Prešov, în Slovacia, alături de reprezentanți ai regiunilor carpatice din România, Ucraina, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Austria și Serbia. Principalele teme ale întâlnirii au fost consolidarea cooperării regionale și pregătirea unei strategii macroregionale comune.

„Împreună cu reprezentanți din cele opt țări ale regiunii carpatice facem un lobby puternic pentru ca Strategia Carpatică să beneficieze de finanțare europeană, astfel încât aceste comunități să fie sprijinite prin programe economice și culturale dedicate. Ținem legătura săptămânal și lucrăm la proiecte care privesc viitorul, proiecte ce depășesc contextul temporar și urmăresc să aducă beneficii oamenilor din această regiune, indiferent de partea graniței în care trăiesc”, a declarat Pataki Csaba.