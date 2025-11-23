Liga a 2-a: Gloria- CSM Olimpia 0-1 ( 0-0)

CSM Olimpia produce surpriza la Bistrița!

– Golul atacantului Marius Hosu îi aduce antrenorului Piri Botoș primul succes

în eșalonul doi, pe banca sătmărenilor

CSM Olimpia Satu Mare dă semne de viață și se agață de fiecare șansă ivită pentru a rămâne în Liga a 2-a.

Sâmbătă, galben-albaștrii au reușit să obțină toate cele trei puncte în deplasarea de la Gloria Bistrița, impunându-se cu 1–0, într-un meci disputat pe un teren aproape impracticabil. Este prima victorie a echipei sub comanda antrenorului Alexandru Botoș și abia al doilea meci din acest sezon în care Olimpia nu primește gol.

Hosu, de la exilat la echipa a 2-a la titular surpriză și … decisiv

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 51 de Marius Hosu, trimis titular de Piri Botoș într-o formulă afectată de absențe. Exilat la echipa a 2-a sezonul trecut, Hosu a primit minute doar când ceilalți colegi din atac au fost fie susspendați, fie accidentați, așa cum s-a întâmplat și-n barajul de promovare din Liga a 3-a. Și acum când după despărțirea de Magyiari și multiplele accidentări din lot, Hosu a fost singura soluție pentru atac, la Bistrița.

Iar Hosu a demonstrat că pe un teren greu și cu o tactică simplă, cu mingi aruncate pe spații libere peste apărarea adversă își poate valorifica viteza și calitățile de marcator,

După o minge recuperată în zona centrală, Matei Marin a trimis o pasă lungă perfectă pentru Hosu, care având ceva de furcă și cu bălțile de pe traseu , a lobat elegant peste portar pentru 1–0.

Atacantul a fost aproape de „dublă” în minutul 71, însă mingea s-a oprit într-o baltă chiar în fața lui, anulând șansa unei noi finalizări.

Teren îmbibat de apă și improvizații în echipă

Meciul de la Bistrița s-a jucat pe un teren greu, plin de apă, care a complicat jocul ambelor formații. Mingea s-a oprit în noroaie de mai multe ori, iar execuțiile jucătorilor au avut de suferit.

Olimpia a fost nevoită și la nivel tactic să improvizeze și așa l-am zărit pe Paul Copaci în linia de mijloc.În centrul apărării a evoluat David Stăiculescu, alături de Amine Ghazoini, mutat din postul său obișnuit de fundaș dreapta. Iar despre Hosu…acesta a început meciul ca titular, deși în acest sezon a frecat în cele mai multe cazuri banca de rezerve.

Bistrița cu posesia…

Gloria a avut posesia în primele 45 de minute și două ocazii uriașe. În minutul 15, Mensah a ratat incredibil cu poarta goală. În minutul 34, Chiorean a șutat puternic de la distanță, Răilean a respins, iar Mensah a trimis în plasă – însă dintr-o poziție clară de ofsaid.

Repriza secundă a fost mult mai echilibrată, iar sătmărenii au avut , pe contraatac, șansele cele mai clare.

Răilean și defensiva rezistă până la final

În finalul partidei, Gloria a forțat egalarea. King a ratat și el cu poarta goală, iar în prelungiri gazdele au trimis un șut periculos de la distanță, respins de defensiva Olimpiei.

Olimpia a menținut avantajul până la ultima fază și a obținut a doua victorie a sezonului, ambele cu același scor: 1–0.

Acesta este primul rezultat pozitiv al Olimpiei cu Alexandru Botoș pe banca tehnică, în opt meciuri cu el ca antrenor principal. Înainte de acest succes, echipa acumulase opt eșecuri consecutive sub comanda lui Piri Botoș și a reușit puncte doar în etape în care echipa a fost condusă de Bogdan Lobonț.

Declarații, Piri Botoș:

”Eram pe ultima poziție a clasamentului, cu 4 puncte, dar să știți că nu am cedat niciodată lupta pentru a rămâne în continuare la Liga 2. ” Întrebat de redactorii Metropola TV ” De ce echipa obține rezultate pozitive doar în deplasare, antrenorul Piri Botoș a fost sincer…” Sincer, nu știu să vă răspund. Singurul răspuns pe care aș putea să-l dau ar fi motivele că jucăm în fața propriilor suporteri, dar nu cred că ăsta e motivul. Eu sper ca săptămâna viitoare să facem și primele puncte acasă. Echipa, în ultimele două jocuri a început să arate altfel. A lipsit și puțin norocul și acum am luat cele trei puncte. În ultimele trei jocuri trebuie să facem cât mai multe puncte ca să putem avea un obiectiv mai îndrăzneț din iarnă. Sunt foarte importante. Situația financiară este ok, vorbind din punct de vedere că salariile sunt la zi și eu știu ce proiecte sunt pentru Satu Mare vizavi de fotbal. Credeți-mă că viitorul sună bine!”, a comentat Botoș într-o intervenție la Metropola TV.

Urmează meciul cu Voluntari

Odată cu această victorie, CSM Olimpia ajunge la 7 puncte. Deși echipa rămâne pe ultimul loc, diferența față de CS Tunari și Câmpulung Muscel (ambele cu 8 puncte) s-a redus la doar un punct.

În etapa a 15-a, sâmbătă, 29 noiembrie, Olimpia primește pe teren propriu vizita lui FC Voluntari, echipă aflată în zona locurilor de play-off și cu obiectiv de promovare.

LIGA 2 CASA PARIURILOR, ETAPA 14

Gloria Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare 0–1 (0–0)

Marcator: Marius Hosu ’51.

Stadion: ”Jean Pădureanu” (Bistriţa – Bistriţa Năsăud).

Arbitru: Cristian Vîrgolici (Brăila). Asistenți: Răzvan Tudor (Bucureşti) și Cristi Daniel Ichim (Brăila). Rezervă: Narcis Bodocan (Cluj-Napoca – Cluj). Observator arbitri: Mircea Ciglenean (Cluj-Napoca – Cluj). Delegat joc: Mircea Bucur (Târgu Mureş – Mureş).

CS Gloria Bistrița: R. Avram – Șofroni, Burdeț (cpt.), Al. Mogoș, Vișinar, Salka, M. Chindriș, Bambock, King, M. Peter, E. Mensah

Rezerve: Greab – Val. Alexandru, Bodescu, Sg. Pîrvulescu, Chiorean, Tavares, Cavar, Effiom, D. Covaci

Antrenor: Nicolae Grigore

CSM Olimpia: Dorian Răilean – Matei Marin, Amine Ghazoini, David Stăiculescu, Cătălin Oanea, Alin Văsălie, Paul Copaci (’69, Bontaș Kristóf), Denis Toma, Alexander Torvund (’81, Robert Mustacă), Cosmin Zamfir, Marius Hosu (’86, Răzvan Prodan).

Antrenor principal: Zoltan Ritli. Antrenor secund Alexandru Piri Botoș

Liga a II-a, etapa a 14-a:

Corvinul își continuă marșul spre SuperLigă

Etapa a 14-a a Ligiia 2-a a confirmat forma excelentă pe care o are fosta câștigătoare a Cupei României , Corvinul Hunedoara. Hunedorenii s-au impus și la Slatina și își continuă marșul spre SuperLigă. ASA Târgu Mureș a urcat pe locul doi după ce a câștigat la Tunari.

Dumbrăvița lui Florin Fabian a cedat la limită la Bacău după un meci în care ar fi meritat măcar o remiză…

FC Bihor cu sătmărenii Cocian și Tincău rezerve a cedat surprinzător la Chiajna deși a fpăcut o primă repriză bună…Bihorenii tremură acum pentru locul de play off. Înaintea deplasării la Satu Mare, FC Voluntari nu a putut trece de Șelimbăr…

Iar surpriza a produs-o CSM Olimpia care a dat lovitura la Bistrița…

De remarcat că s-a jucat pe o vreme de toamnă târzie cu ploi și ceață în toate regiunile țării.Și, cu excepția sinteticelor de la Buzău și Bacău, meciurile au avut parte de terenuri la limita regulamentului.

Concordia Chiajna – FC Bihor 1-0

Neicuțescu 59

Ceahlăul P. Neamț – AFC Câmpulung Muscel 3-0

An. Marc 26, G. Crețu 64, Davordzie 66

CS Dinamo – CSM Reșița 1-1

Zaharia 72/ Rob. Jerdea 31

FC Bacău – CSC Dumbrăvița 1-0

M. Juric 25

FC Voluntari – CSC Șelimbăr 0-0

Gloria Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare 0-1

/ M. Hosu 51

Metalul Buzău – Steaua 1-1

V. Dumitrache 48 / Pacionel 74

CS Tunari – ASA Târgu Mureș 1-2

Ric. Grigore 90+3/ Bîrnoi 24, Horșia 41

CSM Slatina – Corvinul 0-1

/ Bratu 23

CS Afumați – Sepsi 2-2

Marți, 25 noiembrie, ora 17

Poli Iași – Chindia, Digi Sport 1

Etapa următoare (29 noiembrie):

ACSM Reșița – Metalul Buzău

FC Bihor Oradea – CS Dinamo București

AFC ASA Târgu Mureș – Concordia Chiajna

Chindia Târgoviște – CS Tunari

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Politehnica Iași

Corvinul Hunedoara – CS Afumați

CSC Șelimbăr – CSM Slatina

CSM Olimpia Satu Mare – FC Voluntari

CSC Dumbrăvița – CS Gloria Bistrița

AFC Câmpulung Muscel – FC Bacău

Steaua București – Ceahlăul Piatra Neamț