CSM Olimpia s-a testat cu Victoria Carei înaintea deplasării de la Bistrița

Profitând de pauza competițională din Liga 2 cauzată de acțiunile echipelor naționale, formația CSM Olimpia Satu Mare a disputat un meci amical împotriva echipei CSM Victoria Carei, din Liga a 4-a Elite.

Antrenorul Alexandru Botos (Piri) a utilizat nu mai puțin de douăzeci și trei de jucători, trimițând în teren două formule complet diferite în cele două reprize.

În prima parte a jocului s-au remarcat Robert Mustacă, David Stăiculescu, Cătălin Oanea și Marius Hosu, astfel că la pauză galben-albaștrii conduceau cu 4–0.

Repriza secundă a fost și ea dominată clar de sătmăreni: Cosmin Zamfir a deschis seria golurilor și tot el a închis tabela. Au mai punctat Daniel Danu, juniorul Gheorghe Carpa, Alexander Torvund și Alin Văsălie, stabilind scorul final la 11–0 pentru Olimpia.

Pentru echipa aflată pe ultimul loc în Liga 2, testul a fost unul binevenit, oferind minute importante unor jucători care au evoluat mai puțin în actuala stagiune.

Trei jucători din lotul de bază – Mircea Donca, Pintér Bence și Davide Popșa – au lipsit din nou din cauza accidentărilor. Totuși, primele două absențe ar putea reveni săptămâna viitoare, când CSM Olimpia se va deplasa la Bistrița pentru duelul cu Gloria, în etapa a 14-a.

Partida a consemnat și apariția mijlocașului ofensiv Szatmári István în tricoul sătmărenilor. Jucătorul de 28 de ani, născut la Miskolc, format la academia lui Diósgyőr și cu evoluții în eșaloanele superioare din Ungaria, a jucat ultima dată la Békéscsaba și se află în probe la Satu Mare.

MECI AMICAL

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Victoria Carei (Liga 4 Elite) 11–0 (4–0).

Marcatori: Robert Mustacă ’3, David Stăiculescu ’14, Cătălin Oanea ’18, Marius Hosu ’40, Cosmin Zamfir ’47, ’83, ’87, Daniel Danu ’60, Gheorghe Carpa ’66, Alexander Torvund ’75, Alin Văsălie ’77.

CSM Olimpia, prima repriză: Dorian Răilean (Vili Bence) – Amine Ghazoini, Matei Marin, David Stăiculescu, Cătălin Oanea, Denis Toma, Adrian Pop, Vadim Calugher, Robert Mustacă, Szatmári István, Marius Hosu.

CSM Olimpia, repriza a doua: Vili Bence (Deáky Zsombor) – Dorian Todoran, Răzven Prodan, Zab Zsombor, Gheorghe Carpa, Alexander Torvund, Daneil Danu, Zsiga Ervin, Bontaș Kristóf, Alin Văsălie, Cosmin Zamfir.