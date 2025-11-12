Frohlich Foieni continuă să conducă în seria B

Liga a 4-a

– La cei 54 de ani ai săi, primarul comunei Andrid, Papp Tibor a evoluat pentru Real prețe de mai bine de o oră în succesul clar cu vecinii din Santău

Formațiile din Foieni și Căpleni continuă să ocupe primele locuri în clasamentul Ligii a 4-a, seria B. În etapa a 11-a, ambele echipe au confirmat statutul de favorite în meciuri cu câte patru goluri marcate: Fröhlich Foieni a câștigat acasă cu 4–0, iar Fortuna Căpleni s-a impus în deplasare, la Urziceni , cu 3–1.

În spatele lor însă, clasamentul s-a schimbat semnificativ. Campioana en-titre, Crasna Moftinu Mic , a pierdut surprinzător la Cămin, coborând până pe poziția a 5-a. În schimb, echipele din Andrid și Sanislău au urcat pe locurile 3 și 4.

Cu mențiunea că Realul din Andrid l-a avut în primul unsprezece pe primarul comunei, Papp Tibor . Acesta a evoluat la cei 54 de ani ai săi mai bine de o oră în centrul defensivei și a contribuit la succesul clar, 5-0 obținut de Real pe ”Bernabeul” din Andrid. Partida cu vecinii de la Santău s-a jucat pe o vreme rece cu un vânt tăios și a fost echilibrată doar în primele 45 de minute. Cu gazdele care s-au desprins greu până la pauză prin reușitele lui Papp Roland min 15 și 30. Apoi după pauză același Papp Roland și a completat evoluția excelentă cu reușita de 3-0 din minutul 59. Oaspeții au cedat fizic și au mai încasat două goluri de la Lakatos Jozsef min 74 și Luca Gliguța min 88.

Și Someșul Oar a mai urcat câteva poziții, iar Schwaben Cămin învingătoarea celor din Moftin , a făcut un salt important — de pe locul 11 până pe locul 8.

În seria A, Voința Lazuri încheie anul pe primul loc

Echipa de fotbal Voința Lazuri nu mai poate pierde primul loc în acest an, după ce a câștigat derby-ul etapei a 9-a din Liga a 4-a, Seria A, împotriva formației din Dara.

Meciul, echilibrat doar la început, s-a decis practic încă din prima repriză în favoarea celor din Lazuri. Voința a intrat la vestiare în avantaj, 3-2 iar după pauză, jucătorii din Dara nu au mai reușit să revină, iar scorul a rămas cel stabilit încă din prima repriză…

Prin acest succes, Voința și-a mărit avansul în fruntea clasamentului la cinci puncte, iar chiar dacă se va mai disputa o rundă până la finalul anului, Recolta II Dara nu mai șanse de a depăși liderul.

Formația din Dara rămâne, totuși, pe locul secund după această etapă, întrucât echipa din Turț, surprinzător, a pierdut pe teren propriu în fața echipei din Tarna Mare.