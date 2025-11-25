Kovacs Szabolcs, la Atletico -Inter Milano

Brigăzile conduse de Rareș Vidican și Szabolcs Kovacs vor arbitra în această săptămână în UEFA Youth League, echivalentul Ligii Campionilor la categoria de vârstă Under 19.

Marți, 25 noiembrie, de la ora 17:00, Rareș Vidican s-a aflat la centru la partida Borussia Dortmund – Villarreal. El a fost ajutat de asistenții Alexandru Corb și Daniel Ilinca, în timp ce al patrulea oficial a fost delegat Lukas Benen, din Germania.

Miercuri, 26 noiembrie, va fi rândul lui Szabolcs Kovacs să arbitreze duelul dintre Atletico Madrid și Inter, tot de la ora 17:00. Din brigada sa mai fac parte asistenții Florin Badea și Adrian Vornicu, în timp ce al patrulea oficial va fi Álvaro Rodríguez Recio, din Spania.

Meciurile contează pentru etapa a cincea a fazei principale a UEFA Youth League.