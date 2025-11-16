La mulți ani, Marcel Savaniu!

Fostul arbitru asistent FIFA, Marcel Savaniu, se află, azi, la ceas aniversar.

S-a născut pe 16 noiembrie 1964 și la începuturile carierei sportive a practicat scrima.

După o perioadă petrecută la Sibiu și Brașov, din vara anului 2021 acesta a revenit acasă, la Satu Mare.

În prezent, activează în cadrul AJF Satu Mare ca şi preşedinte al Comisiei Judeţene de Arbitri.

De asemenea, fostul ecuson FIFA ocupă şi funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul FRF, fiind, totodată, și observator de arbitri la nivelul Ligii 1.

Redacţia sport a Gazetei de Nord Vest şi conducerea AJF Satu Mare îi urează un călduros LA MULŢI ANI şi multe împliniri profesionale!