Liga a 3-a, Seria 8: Unirea Tășnad e noul lider după o victorie muncită la Cluj

Unirea Tășnad continuă parcursul excelent din această ediție a Ligii a 3-a și obține o nouă victorie importantă în etapa a 15-a, disputată vineri, pe terenul celor de la Viitorul Cluj. Trupa pregătită de Mihai Sabău Svegler s-a impus cu 2-1, după o primă repriză foarte solidă și un final apăsat de presiunea gazdelor. Iar în urma acestui rezultat , tășnădenii urcă , cel puțin până sâmbătă , în fotoliul de lider al seriei a 8-a. La egalitate de puncta cu Minaur dar cu un golaveraj net superior și cu avantajul unei duble victorii în fața băimărenilor.

Amintim că Minaur va juca sâmbătă la ora 14, acasă cu Sântandrei.

Tășnădenii au intrat hotărâți în meci, iar în minutul 21 au deschis scorul după o fază construită excelent în banda stângă. Chitaș a recuperat o minge aproape de colțul terenului, a declanșat un schimb rapid de pase între Funkenhauser și Vultur, iar Sanogo, atent în fața porții, a împins balonul pentru 0-1.

Doar șapte minute mai târziu, același Chitaș avea să joace din nou un rol decisiv. Scăpat singur pe partea stângă, a pătruns în careu și a centrat, mingea fiind deviată de un jucător al gazdelor în propria poartă pentru 0-2. Unirea Tășnad controla clar jocul și părea să aibă meciul în mână… doar că după pauză lucrurile s-au schimbat radical pe sinteticul de la Cluj.

Totuși, Viitorul Cluj nu a cedat și, profitând de o greșeală la mijlocul terenului a tășnădenilor, a reușit să reducă din diferență chiar înainte de pauză. Ghiță a interceptat mingea, a scăpat singur cu portarul Dumitru și a finalizat cu calm pentru 1-2, scor cu care s-a intrat la cabine.

Partea a doua a fost una mai echilibrată, cu Viitorul încercând să forțeze egalarea, în timp ce Unirea Tășnad a gestionat avantajul. Deși gazdele au avut momente bune de posesie, apărarea oaspeților, coordonată de cuplul Gomez – Negrea, a rezistat presiunii.

Tășnădenii au mers până la capăt cu un joc pragmatic și au obținut trei puncte esențiale în lupta pentru promovare.

Echipele de start

Viitorul Cluj: Poptean – Blidărean, Minteuan, Harfaș, Pop, Milandru, Ghiță, Maxim, Mărincaș, Istrate, Bara. Rezerve: Fufezan, Ayeni, Țelină, Saleh, Calo, Fărăgău, Țap, Salami, Szilaghy.

Antrenor: Bruno Guimaraes.

Unirea Tășnad: Dumitru – Negrea, Gomez, Székely, Vajda, Matei, Funkenhauser, Vultur, Chitaș, Băciuț, Sanogo. Antrenor: Mihai Sabău Svegler. Director tehnic: Ioan Stelescu

Rezultatele etapei a 15-a

Vineri, 28 noiembrie, ora 14:00

Unirea Dej – Bihorul Beiuș 3-2

Viitorul Cluj – Unirea Tășnad 1-2

Lotus Băile Felix – Arieșul Turda 3-0

Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 14:00

CSM Sighetu Marmației – Sănătatea Cluj

Minaur Baia Mare – Crișul Sântandrei

Olimpia MCMXXI Satu Mare – SCM Zalău

CLASAMENT

1.Unirea Tășnad – 34p

2.Minaur Baia Mare – 34

3.SCM Zalău – 29

4.Sănătatea Cluj – 26

5.Crișul Sântandrei – 24

6.CSM Sighetu Marmației – 24

7.Lotus Băile Felix – 22

8.Unirea Dej – 14

9.Viitorul Cluj – 13

10.Bihorul Beiuș – 13

11.Olimpia MCMXXI Satu Mare – 8

12.Arieșul Turda – 2