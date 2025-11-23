Dans sportiv

Loga Dance School a impresionat la Cupa Shall We Dance din Șomcuta Mare

– 33 de medalii câștigate de școala de școala de dans sătmăreană,

dintre care 18 medalii cu clasări pe podium

Cupa Shall We Dance, desfășurată la Șomcuta Mare în data de 15 noiembrie 2025, a reunit aproximativ 200 de perechi din întreaga țară, oferind un spectacol intens de talent și pasiune pentru dans.

Loga Dance School a participat cu 19 perechi și 15 fete în probele solo.

În total, sportivii au obținut 33 de medalii în finale, dintre care 18 podium, prin următoarele perechi:

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Open Latino 12 – 15 ani – Locul 4 – Open Standard 12 – 15 ani – Locul 3

Maktary Yassin & Domokos Blanka – Open Standard 16-35 de ani – Locul 2

Fania Cezar & Fusle Ariana – Open Basic Standard (6-11 ani) – Locul 2 – Open Basic Latino (6-11 ani) – Locul 1

Bosnea Andras & Craciun Hanna – D (14-15 ani) – Locul 1 – Open Basic Standard (14-15 ani) Locul 5 – Open Basic Latino (14-15 ani) – Locul 6

Danci Raul & Marian Sara – E Latino (16-35 de ani) – Locul 2

Loga Levente & Gulya Rebeka – E Standard (16-35 de ani) – Locul 2

Crisan Mateo & Turcanu Sara – Hobby 6-9 ani – Locul 2

Datcu Alexandru & Biro Andrea – Hobby 14-15 ani – Locul 4

Biro David & Slavic Panna – Hobby 12-13 ani – Locul 6

Papp Martin & Stancu Evelin – Precompetițional 2 dansuri (10-11 ani) – Locul 1- Precompetițional 3 dansuri (10-11 ani) – Locul 4

Toma Gavril & Datcu Flavia – Precompetițional 2 dansuri (8-9 ani) – Locul 6 – Precompetițional 3 dansuri (8-9 ani) – Locul 5

Silaghi Matei & Silaghi Ana – Debutanți Cha Cha (10-11 ani) – Locul 1 – Debutanți Vals Lent (10-11 ani) – Locul 1

Suta Narcis & Pinte Raisa – Debutanți Cha Cha (10-11 ani) – Locul 2 – Debutanți Cha Cha (10 -11 ani) – Locul 4

Chilintan David & Buze Oana – Debutanți Cha Cha (10-11 ani) – Locul 5 – Debutanți Vals Lent (10-11 ani) – Locul 6

Strenc Sarah & Andreica Maya – Duo Fete (12-15 ani) – Locul 2

Smucz Izabella – Solo Fete Argint (8-11 ani) – Locul 2

Andreica Maya – Solo Fete Bronz (12-15 ani) – Locul 2

Iepure Maia – Solo Fete Argint (8-11 ani) – Locul 3

Istrate Miruna – Solo Fete (8-9 ani) – Locul 3

Lupsica Victoria – Solo Fete Bronz (10-11 ani) – Locul 3

Cot Anna – Solo Fete (10-11 ani) – Locul 4

Tataran Sara – Solo Fete (10-11 ani) – Locul 5

Farkas Maya – Solo Fete (12-15 ani) – Locul 5

Strenc Sarah – Solo Fete Bronz (12-15 ani) – Locul 5

Rezultatele obținute demonstrează evoluția constantă a sportivilor Loga Dance School și dedicarea antrenorilor, părinților, care investesc timp și energie pentru a forma perechi competitive la nivel național și internațional.

Felicitări tuturor sportivilor si antrenorilor