Memorialul „Daniel Prodan” a ajuns la ediția a 8-a! Se anunță un turneu spectaculos la baza RANIA

Satu Mare va fi, pe 29 noiembrie, gazda uneia dintre cele mai emoționante competiții dedicate fotbalului juvenil: Memorialul „Daniel Prodan”, ajuns anul acesta la ediția a VII-a. Evenimentul este organizat în memoria marelui internațional român Daniel „Didi” Prodan, la nouă ani de la dispariția sa, și rămâne unul dintre cele mai apreciate turnee dedicate copiilor.

Iar anul acesta competiția are loc chiar pe baza sportivă construită cu ani în urmă de regretatul Daniel Prodan, la RANIA.

Memorialul este organizat de familia regretatului sportiv, prin fratele Ciprian Prodan și fiul Răzvan Prodan , cu sprijinul CSM Olimpia Satu Mare.

Zece echipe, copii născuți în 2015 și mai tineri

Competiția se va desfășura la Baza Sportivă Rania, un loc cu o semnificație aparte pentru Daniel Prodan, și va reuni echipe formate din copii născuți în 2015 și mai tineri. La start sunt înscrise zece grupări din județ și din zonă:

CSM Victoria Carei

Il Calcio Satu Mare

LPS Satu Mare

ACS Kinder Borg Negrești-Oaș

CS Negrești-Oaș

Someșul Satu Mare

Primavera Satu Mare

Viitorul Someșu Satu Mare

Academia Partium

CSM Olimpia Satu Mare

Meciurile vor începe la ora 9:30, iar organizatorii promit o zi plină de fotbal, energie și emoție. Pe teren se vor afla cei mai mici fotbaliști ai județului, iar în tribune – oameni care l-au admirat, respectat și iubit pe Daniel Prodan.

„Memorialul rămâne pentru noi un mod de a-i cinsti memoria și de a transmite generațiilor tinere valorile pe care Didi le-a reprezentat”, spun organizatorii, care au pregătit o atmosferă caldă și momente speciale dedicate celebrei legende a fotbalului românesc.

Turneul se anunță spectaculos, iar micii sportivi sunt pregătiți să ofere un regal fotbalistic în memoria celui care a fost unul dintre cei mai mari fundași ai României.