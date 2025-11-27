Primarul-prost-parcagiu de Socond, la Satu Mare

Primarul PNL din Socond, mare expert în fenta și parcat la întâmplare, a decis că în municipiul Satu Mare regulile sunt doar pentru fraieri. A parcat complet aiurea, sigur pe sine că universul i se cuvine. Doar că surpriză: sistemul de ridicări a funcționat mai bine decât promisiunile electorale.

Când au venit să-i ridice mașina, a ajuns și dom’ primar la fața locului, probabil convins că prezența lui va opri tehnologia, fizica și bunul-simț. N-a oprit nimic, în afară de circulație.

În final, a luat amenda ca un campion al parcării creative. Lecția zilei: în Satu Mare, nici măcar un primar nu poate parca unde vrea — oricât s-ar strădui să fenteze realitatea.