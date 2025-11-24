Rezultate excelente pentru CSM Olimpia Satu Mare la Cupa Rotary Baia Mare!

Weekendul trecut, sportivii CSM Olimpia Satu Mare au avut o evoluție remarcabilă la Cupa Rotary Baia Mare – Ediția a VI-a, demonstrând încă o dată seriozitate, talent și pasiune pentru șah.

🏆 Podium pentru sportivii noștri:

🥇 Seletye Dominik (U14) – Locul 1

🥈 Stana Rareș-Andrei (U12) – Locul 2

👏 Mențiuni pentru ceilalți sportivi ai clubului:

* Muntean Cristian (U10) – Locul 3 la categoria U10

* Moroz Cristian-Andrei (U16)

* Ciocîrlie Alin-Cristian (U18)

* Roșca David – categoria nelegitimați

Felicitări tuturor sportivilor pentru evoluții, atitudine și dorința de a progresa! Mulțumim antrenorilor și părinților pentru susținere și implicare.

CSM Olimpia Satu Mare continuă să crească generații puternice de tineri șahiști! ♟️💛💙