Royal Dance Club Satu Mare a impresionat la  „Cupa Shall We Dance” de la Șomcuta Mare

Royal Dance Club Satu Mare continuă să strălucească pe scena națională a dansului sportiv, obținând rezultate remarcabile la Concursul Național de Dans Sportiv „Cupa Shall We Dance”, ediția a XIV-a, desfășurat la Șomcuta Mare, în data de 15 noiembrie 2025.

Perechile clubului au impresionat prin eleganță, tehnică și energie, reușind să se remarce în numeroase categorii de concurs:

Darius Ciprian Iepure – Amina Iepure:

Clasa D Junior (12–15 ani) – locul 1

Open Basic Standard – locul 2

Open Basic Latino – locul 4

Armin Andrei Dohi – Lara Maria Câmpan:

Clasa E (6–11 ani) – locul 3

Open Basic Standard – locul 4

Open Basic Latino – locul 5

Bogdan Cristian Bura – Lara Hiri:

Clasa E (6–11 ani) – locul 7

Open Standard – locul 5

Open Latino – locul 8

Mark Lantos – Sofia Maria Coman:

Precompetițional două dansuri (12–15 ani) – locul 3

Precompetițional trei dansuri (12–15 ani) – locul 1

Raul Victor Marchiș – Ema Andrea Lucuț:

Hobby Junior I (12–13 ani) – locul 2

Open Basic Latino Junior I+II – locul 10

Răzvan Tarța – Elissa Ciul:

Hobby Copii I+II (6–11 ani) – locul 9

Aron Bilanici – Leah Frenti:

Precompetițional două și trei dansuri (8–9 ani) – locul 4

Tudor Cristian Marchiș – Regina Hanna Vida:

Debutanți Cha-Cha (10–11 ani) – locul 4

Debutanți Vals Lent – locul 2

Rezultate excelente la categoria Fete Solo :

Iris Maria Micle (Fete Solo Debutante 8-9 ani)– locul 1

Surya Maria Pop (Fete Soli Bronz 10-11 ani( – locul 2

Isabel Harkel (Fete Solo Aur 8-11 ani) – locul 3

Victoria Vasiac (Fete Solo Bronz 10-11ani) – locul 4

Ilinca Nicole Dragomir (Fete Solo Debutante 8-9 ani) – locul 7

Victoria Maria Mureșan (Fete Solo Bronz 10-11ani) – locul 7.

Luisa Maria Filip (Fete Solo Bronz 12-15 ani)– locul 9.

Anastasia Ghertan ( Fete Solo Debutante 8-9 ani) – locul 13.

Rezultate la categoria Fete Solo Duo:

Ema Andreea Lucuț & Luisa Maria Filip (12-15 ani)– locul 1

Dragomir Ilinca & Iris Maria Micle (8-11 ani)– locul 2

Elissa Ciul & Surya Maria Pop (8-11 ani)– locul 2

Victoria Maria Mureșan & Victoria Vasiac (8-11ani)– locul 3

”Rezultatele obținute confirmă încă o dată talentul, munca și dăruirea acestor tineri dansatori, dar și profesionalismul și implicarea antrenorilor care îi ghidează zi de zi spre performanță.

Felicitări tuturor perechilor pentru rezultatele deosebite și pentru modul frumos în care au reprezentat municipiul Satu Mare!

Mulțumiri speciale antrenorului Ovidiu Ignat și domnișoarei Oana Bumba pentru devotament, pasiune și sprijinul constant oferit dansatorilor Royal Dance Club.” E mesajul transmis de clubul sătmărean după competiția de la Șomcuta Mare.