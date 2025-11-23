SuperMani Gyenes, pregătit pentru Dakar 2026

Motorsport

– Motociclistul sătmărean pornește cu un motor nou achiziționat de Fundația ”Țiriac”, un titlu de apărat la ”Original by Motul” și un sezon excelent în spate

Motociclistul sătmărean Mani Gyenes se pregătește să ia din nou startul în cea mai dură competiție rally-raid din lume. În perioada 3–17 ianuarie 2026, sportivul va concura pentru a opta oară în Raliul Dakar, cu obiectivul clar de a-și apăra titlul la categoria Original by Motul, secțiunea destinată piloților care concurează fără asistență tehnică.

Plecarea spre Dakar începe la Barcelona

Înainte de startul oficial, Mani trebuie să fie la Barcelona, pe 28 noiembrie, pentru îmbarcarea echipamentelor și a motocicletei. Vineri, de la ora 10, sportivul a susținut o conferință de presă în care și-a prezentat motocicleta, obiectivele și detaliile pregătirilor pentru Dakar 2026.

”Am vrut să prezint motocicleta cea nouă înainte de a o duce la Barcelona, locul de îmbarcare spre Arabia Saudită. Acesta e și motivul pentru care în acest an această conferință de presă am organizat-o mai devreme” ne-a spus Mani Gyenes care a avut o perioadă extrem de încărcată acesta fiind prezent săptămâna trecută și la redeschiderea Țiriac Collection din București.

”Sper ca și în ianuarie să duc această motocicletă să se alăture colecției domnului Țiriac. Deja două din motocicletele cu care am concurat la Dakar sunt acolo, expuse” a mai punctat Mani Gyenes.

Un 2025 excelent: loc 1 la Original by Motul și loc 20 la General Moto

Pentru Gyenes, anul 2025 a fost unul dintre cele mai bune din carieră. A bifat cel de-al 13-lea finish în Dakar, reușind o victorie extrem de disputată la Original by Motul și clasându-se pe locul 20 la general. Un rezultat remarcabil pentru un pilot care se descurcă singur în fiecare etapă, de la navigație până la mecanică.

Un alt moment important al sezonului a fost participarea la Red Bull Romaniacs, competiție pe care Mani nu a ratat-o niciodată în cele 22 de ediții desfășurate până acum — o performanță unică la nivel mondial.

În perspectiva Dakarului, sătmăreanul a luat startul și în ultima etapă a Campionatului Mondial de Rally-Raid, unde a încheiat pe locul 23.

Dakar 2026: 13 etape în Arabia Saudită

Cea mai dificilă competiție rally-raid din lume ajunge la a șaptea ediție organizată în Arabia Saudită. Traseul din acest an va fi o buclă cu start și finiș în Yanbu, pe malul Mării Roșii, iar concurenții vor avea de parcurs 13 etape, dintre care două în regim maraton, fără acces la echipe de asistență.

Pentru Mani, aceasta este chiar categoria preferată, cea în care a obținut rezultate spectaculoase de-a lungul anilor.

„Am decis din nou să concurez fără echipă de asistență. Este categoria mea preferată și vreau să îmi apăr titlul”, a declarat Mani .

Motocicletă nouă, pregătită pentru performanță

Gyenes va concura pe o motocicletă complet nouă, un KTM 450 Rally Replica, în valoare de peste 41.000 de euro, achiziționată cu sprijinul Fundației Țiriac. Modelul oferă cele mai bune performanțe disponibile pentru piloții care nu aparțin ”uzinelor” constructoare..

Motor-ul său pentru Dakar este echipat și cu un sistem inovator în rezervoarele din spate, care stabilizează combustibilul pe măsură ce se consumă și reduce balansul ce poate afecta controlul motocicletei pe teren dificil.

Anul acesta, Mani a fost prezent la Raliul Marocului, ultimul test major înainte de Dakar, unde a experimentat trei setări diferite ale suspensiei cu sprijinul unei echipe olandeze. Configurația finală îl va ajuta să facă față mult mai bine terenului variat pe care îl va întâlni în Arabia Saudită.

Obiectiv ambițios: TOP 20 la general

Deși competiția este dominată de piloții oficiali ai marilor producători, pe care este aproape imposibil să-i scoți din top 10, Mani și-a propus un obiectiv ambițios, dar realizabil: o clasare în primii 20 la general.

Pe parcursul raliului, el promite să își țină fanii la curent, la fel ca în anii trecuți, cu fotografii, videoclipuri și relatări zilnice.

Singurul român la start

Și în 2026, Mani Gyenes rămâne singurul motociclist român prezent la Dakar.Mani nu și-a ascuns obiectivul său de viitor, acela de a concura la clasa auto la o ediție Dakar.

„Mi-ar plăcea să concurez și la categoria auto, însă bugetul este de aproximativ șapte ori mai mare decât cel pentru motocicliști. Deocamdată rămâne un vis”, a spus sportivul. ”Recunosc că am așteptat să mă contacteze cei de la Dacia dar nu s-a întâmplat acest lucru…Oricum ei vor fi acolo cu o echipă puternică și cred că au șanse la titlu la ce piloți au” a amintit la final Mani Gyenes.

Apoi la final de conferință de presă, în ciuda ploii, Mani a stat la o ședință foto alături de motocicleta cu care va încerca să obțină un nou rezultat important, în ianuarie 2026, la DAKAR 2026!