Tot în căutarea primelor puncte, acasă!

Etapa a 15-a din Liga 2, sezonul 2025–2026, programează un nou weekend plin de fotbal, cu partide importante atât în zona fruntașă, cât și în lupta pentru evitarea retrogradării. Pentru fotbalul sătmărean, cel mai așteptat duel este cel de sâmbătă, 29 noiembrie, ora 11:00, când CSM Olimpia Satu Mare primește vizita formației FC Voluntari, meci transmis în direct pe canalul de YouTube al FRF.

Aflată pe ultimul loc, cu doar 7 puncte, Olimpia se confruntă cu un nou test extrem de dificil. FC Voluntari, ocupanta poziției a 8-a cu 24 de puncte, vine la Satu Mare după cu un lot net superior valoric și din postura de echipă retrogradată din Superligă, cu pretenții de promovare. Totuși ilfovenii au arătat în ultimele runde că pot pierde puncta și în fața unor echipe din subsolul clasamentului. Etapa trecută Voluntari nu a reușit decât o remiză alba, acasă, cu CSC Șelimbăr.

De remarcat că în lotul celor de la Voluntari se regăsește Alexandru Maxim, portarul cu care în primăvară CSM Olimpia reușea promovarea în Liga a 2-a.

Pentru sătmăreni, partida reprezintă o șansă vitală de a rămâne în lupta pentru salvare înainte de finalul turului. Dar și o șansă de a demonstra că Victoria de la Bistrița din etapa trecută nu a fost doar rodul întâmplării.

Antrenorul Alexandru Botoș spera să fie la fel de inspirat în alegerea primului unsprezece dar și a tacticii de joc astfel încât CSM Olimpia să obțină primul rezultat pozitiv, pe teren propriu, din acest sezon.

Partida se joacă sâmbătă de la ora 11 iar biletele se pot achiziționa și online dar și fizic de la casele stadionului în dimineața partidei.

Situația în clasament

Corvinul Hunedoara conduce cu 36 de puncte, urmată de ASA Târgu Mureș (29).

Lupta pentru locurile de baraj este strânsă între Steaua, Sepsi, Metalul Buzău, Reșița și Bihor.

În subsol, Olimpia Satu Mare, Câmpulung Muscel, CS Tunari și Gloria Bistrița se luptă pentru supraviețuire.

Program etapa 15 Liga 2, sezon 2025-2026:

vineri, 28 noiembrie 2025, ora 17:30

AFC ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna – tv

sâmbătă, 29 noiembrie 2025, ora 11:00

Chindia Târgovişte – CS Tunari

CSC Şelimbăr – CSM Slatina

CSM Olimpia Satu Mare – FC Voluntari – YouTube FRF

CSC Dumbrăviţa – CS Gloria Bistrița

AFC Câmpulung Muscel – FC Bacău

Steaua Bucureşti – Ceahlăul Piatra Neamţ

sâmbătă, 29 noiembrie 2025, ora 11:30

FC Bihor Oradea – CS Dinamo Bucureşti – tv

sâmbătă, 29 noiembrie 2025, ora 14:00

Corvinul Hunedoara – CS Afumaţi – tv

duminică, 30 noiembrie 2025, ora 12:30

ACSM Reşiţa – Metalul Buzău – tv

luni, 1 decembrie 2025. ora 13:30

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Politehnica Iaşi – tv

CLASAMENT

1. Corvinul Hunedoara – 36 pct

2. AFC ASA Târgu Mureș – 29 pct

3. Steaua București – 27 pct

4. Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 27 pct

5. Metalul Buzău – 26 pct

6. ACSM Reșița – 26 pct

7. FC Bihor Oradea – 26 pct

8. FC Voluntari – 24 pct

9. Politehnica Iași – 24 pct

10. Concordia Chiajna – 23 pct

11. Chindia Târgoviște – 21 pct

12. CS Afumați – 21 pct

13. FC Bacău – 16 pct

14. Ceahlăul Piatra Neamț – 16 pct

15. CSC Șelimbăr – 13 pct

16. CSM Slatina – 13 pct

17. CS Dinamo București – 12 pct

18. CSC Dumbrăvița – 12 pct

19. CS Gloria Bistrița – 10 pct

20. CS Tunari – 8 pct

21. AFC Câmpulung Muscel – 8 pct

22. CSM Olimpia Satu Mare – 7 pct