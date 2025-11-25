Tóth Zalán, aur la Cupa Judo Club 1983 de la Huedin

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au avut evoluții excelente la cea de-a XVI-a ediție a Cupei Judo Club 1983, desfășurată la Huedin, competiție la care aproape două sute de sportivi au urcat pe tatami.

Dintre elevii antrenorului Terely Mihály, Tóth Zalán a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, impunându-se categoric la categoria 55 kg, U14.

La categoria U16, sportivii sătmăreni au obținut două medalii de argint: Erin Oros (52 kg) și Maya Dihenes (63 kg) au avut parcursuri solide, reușind să ajungă până în finalele categoriilor lor.

Pentru sportivii pregătiți de Terely Mihály urmează o perioadă încărcată: peste mai puțin de o lună vor participa la Cupa Piatra Șoimului din Tușnad, o competiție cu o tradiție de trei decenii, dar vor reprezenta clubul și la Cupa Carei.