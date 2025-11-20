Liga a 2-a: Gloria Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare, sâmbătă ora 11

Un nou meci, o nouă speranță de redresare pentru elevii lui Botoș

– În pauza competițională echipa sătmăreană a renunțat la trei jucători

Pauza competițională a adus mișcări semnificative de lot la CSM Olimpia Satu Mare, ultima clasată în Liga 2, cu doar 4 puncte în 13 etape și un golaveraj modest, 10-33. Clubul sătmărean s-a despărțit de trei jucători și a renunțat la un fotbalist venit în probe, în timp ce echipa pregătește următoarea rundă, una extrem de dificilă, în deplasare la CS Gloria Bistrița.

Clubul a anunțat rezilierea amiabilă a contractelor cu: Darius Văduvă (18 ani) – portar, Mario Aioanei (20 de ani) – fundaș dreapta, Szilard Magyari (27 de ani) – atacant.

Primele două plecări erau previzibile, întrucât Văduvă nu a bifat niciun minut în actuala ediție de Liga 2, iar Aioanei a strâns doar patru apariții.

Cea mai notabilă despărțire este însă cea a lui Szilard Magyari, unul dintre puținii jucători ofensivi care au produs cifre în acest sezon. Venit în vară după un sezon foarte bun la Unirea Ungheni, Magyari a marcat cinci goluri pentru Olimpia (trei în campionat, două în Cupa României), fiind titular constant în cele 13 partide de Liga 2. Atacantul de 27 de ani este așteptat să își găsească rapid un nou angajament.

CSM Olimpia a renunțat și la serviciile mijlocașului stânga Istvan Szatmári (28 de ani), fotbalist maghiar aflat în probe în ultimele săptămâni. Deși are un CV solid, cu meciuri în prima ligă din Ungaria (MTK Budapesta, Bekescsaba) și peste 120 de apariții în liga secundă maghiară, clubul sătmărean a decis să nu îl păstreze, iar jucătorul s-a întors în Ungaria.

Înaintea reluării campionatului, Olimpia a jucat un meci amical contra formației CSM Victoria Carei, locul 5 în Liga 4 Satu Mare.

Meciul s-a încheiat cu un categoric 11-0, rezultat care oferă moral, dar care nu reflectă dificultățile pe care echipa le întâmpină în Liga 2.

După 13 etape, CSM Olimpia Satu Mare se află pe ultimul loc (22), cu doar 4 puncte, în spatele echipelor CS Tunari și AFC Câmpulung Muscel, care au câte 8 puncte.

Pentru sătmăreni, orice meci devine decisiv în lupta pentru salvare, iar etapa a 14-a propune o deplasare complicată:

CS Gloria Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare, meci de șase puncte

Gloria este și ea în criză de puncte iar duelul cu Olimpia nu mai poate pierde meciuri dacă își dorește să rămână în cursa pentru evitarea retrogradării. Iar duelul dintre cele două se anunță a fi unul de șase puncte în contextul în care au mai rămas puține etape de jucat din sezonul regular.

Programul etapei a 14-a din Liga 2 (meciuri & TV)

Joi, 20 noiembrie

19:30 – Concordia Chiajna – FC Bihor Oradea (TV)

Sâmbătă, 22 noiembrie

11:00 – CS Tunari – ASA Târgu Mureș (YouTube FRF TV)

12:30 – CSM Slatina – Corvinul Hunedoara (TV)

Duminică, 23 noiembrie

13:30 – CS Afumați – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (TV)

Marți, 25 noiembrie

17:00 – Politehnica Iași – Chindia Târgoviște (TV)

Restul meciurilor etapei sâmbătă ora 11:

Metalul Buzău – Steaua București

Ceahlăul Piatra Neamț – AFC Câmpulung Muscel

FC Bacău – CSC Dumbrăvița

CS Gloria Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare

FC Voluntari – CSC Șelimbăr

CS Dinamo București – ACSM Reșița