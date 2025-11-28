Un obiectiv îndeplinit de Primăria Municipiului Satu Mare: 22 de străzi modernizate în doar 18 luni

Municipalitatea anunță finalizarea lucrărilor de asfaltare pe străzile Alba Iulia, Eugen Ionesco, Károly Gáspár și Krúdy Gyula, unde a fost turnat ultimul strat de asfalt. Aceste intervenții marchează încheierea unui program amplu de modernizare, prin care 22 de străzi de pământ au fost asfaltate în doar 18 luni, un ritm considerat de mulți dificil de atins.

Proiectul, demarat pentru a îmbunătăți infrastructura rutieră din zonele care au avut de-a lungul timpului acces limitat la drumuri modernizate, a reprezentat una dintre cele mai ambițioase inițiative ale administrației locale. Lucrările au inclus pregătirea terenului, introducerea sau verificarea utilităților, realizarea fundației și, în final, turnarea asfaltului pe întreaga lungime a străzilor vizate.

Reprezentanții administrației subliniază că rezultatul demonstrează capacitatea de a implementa proiecte ample într-un timp scurt, atunci când există organizare eficientă și prioritizarea investițiilor esențiale pentru comunitate. Modernizarea celor 22 de artere contribuie semnificativ la îmbunătățirea mobilității urbane, la creșterea calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea armonioasă a orașului.

Autoritățile transmit că acesta este doar începutul, iar programul de modernizare a infrastructurii rutiere va continua în perioada următoare, cu noi străzi ce urmează să fie incluse în planul de reabilitare.

„Un proiect pe care puțini l-au crezut posibil, dar am demonstrat că se poate. Continuăm!”, transmit reprezentanții administrației locale.