Liga a 3-a

Unirea Tășnad, o nouă victorie de pus în ramă, în fața liderului Minaur!

– Echipa antrenată de cuplul Stelescu-Sabău urcă pe locul 2 în seria a 8-a

Unirea Tășnad continuă parcursul excelent din seria a 8-a a Ligii 3 și a reușit o nouă performanță remarcabilă: victoria cu 2–0 în fața liderului Minaur Baia Mare, sâmbătă, 22 noiembrie, pe stadionul „Unirea”. Succesul îi propulsează pe tășnădeni pe locul 2 al clasamentului, la doar trei puncte în spatele maramureșenilor.

Meciul a contat pentru etapa a 14-a, într-o rundă în care Unirea s-a dovedit, încă o dată, echipa care știe cel mai bine cum să oprească formația din Baia Mare. După 5–1 în tur, tășnădenii au repetat lecția, de această dată pe un teren greu, îmbibat de ploaie. Iar după evoluția de pe teren de sâmbătă, băimărenii se pot declara mulțumiți că au pierdut doar la două goluri diferență…

Start perfect pentru Unirea

Gazdele au început în forță, preluând controlul jocului încă din primele minute. Presiunea aplicată defensivei maramureșene a dat roade rapid: în minutul 8, Mamourou Sanogo a deschis scorul, profitând de o acțiune excelentă de atac.

Minaur a încercat să revină în joc, însă apărarea bine organizată a Unirii, coordonată impecabil de căpitanul Alex Negrea , a respins rând pe rând tentativele ofensive ale oaspeților.

Penalty și gol decisiv

În partea secundă, echipa pregătită de cuplul Ioan Stelescu-Mihai Sabău-Svegler nu a redus ritmul și a căutat golul doi. Momentul decisiv a venit în minutul 60, când arbitrul a dictat penalty pentru Unirea, după un henț evident al unui jucător băimărean.

Executat cu siguranță de Claudiu Băciuț, penalty-ul a dus scorul la 2–0, spre bucuria suporterilor tășnădeni, veniți în număr mare în ciuda vremii potrivnice.

Ultima jumătate de oră le-a aparținut oaspeților, care au forțat golul de onoare, însă Unirea a gestionat perfect avantajul și a închis partida fără emoții.

Unirea, coșmarul Minaurului în acest sezon

Victoria are și o valoare simbolică importantă. Unirea Tășnad rămâne singura formație care a reușit să o învingă pe Minaur în această ediție de campionat, și nu o dată, ci de două ori!

Cu acest succes, tășnădenii acumulează 31 de puncte și urcă pe locul 2, depășind SCM Zalău și apropiindu-se la doar trei puncte de lider. În plus pentru Minaur e doar a doua înfrângere și al doilea meci în care echipa lui Feri Dican pierde puncte.

Reacții după meci

Atmosfera din oraș a fost una specială, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Mesajul Unirii Tășnad pe Facebook: „O NOUĂ VICTORIE pentru ISTORIE!!! 💪💪🙏

Batem din nou Baia Mare după un joc eroic și foarte solid! Jos pălăria pentru acești băieți!

După această victorie frumoasă urcăm în clasamentul seriei pe locul 2!”

Primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău:

„Avem un oraș viu și frumos! Momente fantastice pe stadion, unde F.C. Unirea Tășnad s-a impus cu 2-0 în fața echipei Minaur Baia Mare! Tășnadul trăiește prin oamenii lui și prin fiecare moment care ne aduce împreună. Să continuăm să susținem performanța, cultura și tot ceea ce face acest oraș atât de special!”.

Kovacs Istvan în tribună

Profitând de un final de săptămână în care nu a avut parte de delegare la nivel de Superligă, arbitrul numărul 1 al României, careianul Kovacs Istvan a ținut să fie prezent în tribună la derby-ul etapei din seria a 8-a a Ligii a 3-a. Acesta a urmărit meciul alături de președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi, cel care chiar în ziua meciului de la Tășnad a împlinit 68 de ani!

Amintim că fratele lui istvan, Szabolcs Kovacs a avut treabă sâmbătă seara pe Arena Națională acolo unde a condus foarte bine meciul FCSB-Petrolul.

Lovitura de start a fost dată simbolic de Liviu Mașlinca, fost mare jucător al Tășnadului, în perioada de glorie a echipei Chimia

Ce urmează pentru Unirea

În etapa următoare, Unirea Tășnad va juca în deplasare, vineri, pe terenul Viitorului Cluj, formație aflată pe locul 8. O nouă victorie ar putea consolida poziția formației tășnădene în zona play-offului.

În acest an Minaur mai are de jucat trei partide: acasă cu Sântandrei (29 noiembrie), deplasare la Zalău (5 decembrie) și acasă cu Arieșul Turda (13 decembrie).

Unirea Tășnad – CS Minaur Baia Mare: 2-0 (1-0)

Stadionul “Unirea” din Tășnad

Au marcat: Mamourou Sanogo (8), Claudiu Băciuț (67)

Arbitri: Claudiu Gatin – Alex Gabriel Gherman, marius Talpoș (toți trei din Timișoara). Rezervă: Victor Fătu (Bistrița). Observator arbitri: Szabo Gero (Cluj-Napoca). Delegat joc: Costin Dan (Zalău)

Unirea Tășnad: Dumitru –,Szekely, Gomez, Negrea, Matei- Chitaș,Vajda, Funkenhauser, Vultur -Sanogo,Băciut Rezerve: Blaga, Barth, Zbona, Csatari, Topan, Onea, Dunca, Ciotea, Micaș. Antrenor: Mihai Sabău Svegler. Director tehnic: Ioan Stelescu.

CS Minaur (antrenori: Francisc Dican, Romulus Buia, Vasile Șleam): 1. Flavius Croitoru – 16. Cătălin Alexe (4. Jhon Mondragon – min. 90), 93. Andrei Mocanu, 44. Mohamed Camara (47. Andrei Orosz – min. 90), 22. Darius Mureșan, 80. Andrei Moga, 6. Raul Krausz, 21. Andy Bădici, 10. Raul Vitan (97. Viorel Chinde – min. 67), 11. Raphael Stănescu, 30. Sanusi Hussaini (17. Denis Buhai – min. 67)

Rezerve: 99. Marco Șuldac – 14. Alexandru Baican, 27. Mădălin Calu, 72. Carlo Erdei, 88. Matei Robu

Cartonașe galbene: Florin Chițaș (11) / Mocanu (33), Alexe (60)

Au arbitrat excelent: Claudiu Gatin – Alex Gabriel Gherman, Marius Talpoș

Etapa a 14-a

Sănătatea Cluj-Napoca – Sticla Arieșul Turda: 1-0

SCM Zalău – Lotus Băile Felix: 1-3

Bihorul Beiuș – Academia de Fotbal Viitorul Cluj: 2-2

Crișul Sântandrei – SC Olimpia Satu Mare: 5-0

CSM Sighetu Marmației – Unirea Dej: 0-3

Unirea Tășnad – CS Minaur Baia Mare: 2-0

Clasament

1.Minaur Baia Mare – 34p (31-17) – 14

2.Unirea Tășnad – 31p (39-15) – 14

3.SCM Zalău – 29p (24-12) – 14

4.Sănătatea Cluj – 26p (24-12) – 14

5.CSM Sighet – 24p (25-16) – 14

6.Crisul Sântandrei – 24p (25-16) – 14

7.Lotus Băile Felix – 19p (17-16) – 14

8.Viitorul Cluj – 13p (13-18) – 14

9.Bihorul Beiuș – 13p (11-23) – 14

10.Unirea Dej – 11p (15-20) – 14

11.Olimpia Satu Mare – 8p (11-41) – 14

12.Sticla Turda – 2p (9-38) – 14

Etapa viitoare. Vineri, 28 noiembrie, 14.00: Băile Felix – Arieșul Turda; Unirea Dej – Bihorul; Viitorul Cluj – Unirea Tășnad. Sâmbătă, 29 noiembrie, 14.00: CS Minaur – Sântandrei; SC Olimpia – SCM Zalău; CSM Sighet – Sănătatea.

FOTO ->> PLASTILINA FOTO