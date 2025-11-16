Unirea Tășnad trece la pas de Olimpia MCMXXI Satu Mare!

Unirea Tășnad a plecat cu toate punctele de pe Stadionul Someșul, impunându-se sâmbătă cu un usturător 5-0 în fața unei echipe a Olimpiei MCMXXI care a capitulat încă din prima repriză.

A fost meciul în care Chitaș a strălucit, Sanogo și Băciuț au completat recitalul, iar tensiunile au explodat la marginea terenului, unde antrenorul gazdelor, Giuseppe Funicello, a văzut cartonașul roșu în urma unui episod incredibil.

Partida a început într-o atmosferă bună, peste 300 de spectatori fiind prezenți, iar gazdele au avut primele momente în ofensivă. Drummond a testat vigilența portarului, iar Chira a trimis în poartă, însă reușita a fost anulată pentru offside.

Unirea a răspuns prompt și, la prima ocazie importantă, Chitaș a deschis scorul cu un lob elegant în minutul 23. Opt minute mai târziu, după o acțiune personală superbă a aceluiași Chitaș, Topan a dus scorul la 2-0. Finalul reprizei a adus lovitura de grație: corner executat de Băciuț, iar Sanogo a înscris pentru 3-0 în minutul 45.

Repriza a doua a continuat în aceeași direcție, iar Unirea a mai punctat o dată rapid. În minutul 56, după o nouă eroare în defensiva gazdelor, Chitaș i-a pasat ideal lui Băciuț, care a finalizat sec pentru 4-0.

Momentul care a schimbat atmosfera pe stadion a venit în minutul 66, când antrenorul gazdelor, Giuseppe Funicello, a izbucnit după o fază controversată din careul Olimpiei. Supărat că banca oaspeților a cerut penalty, tehnicianul italian a șutat puternic o minge spre banca adversă, lovind chiar un oficial. Arbitrul nu a avut altă soluție decât să-l elimine, însă Funicelo a părăsit cu greu terenul, vizibil nervos, trimițând vorbe grele și lovind o cutie de lângă bancă.

Pe final, Unirea Tășnad a mai marcat o dată prin Sanogo, care a înscris cu capul în vinclu pentru 5-0, consemnând una dintre cele mai clare victorii ale echipei în acest sezon.

În urma rezultatului, Olimpia rămâne la doar opt puncte, în timp ce Tășnadul urcă pe podium și se apropie de primele două clasate.

Echipe de start:

Olimpia MCMXXI Satu Mare: Recean – Anderson, Rahming, Oliphant, Morakinnyo, Meas, Estan, Dueñes, Drummond, Chira, Trowbridge. Rezerve: Mihoc, Oros, Tintaș, Contra, Bukova, Bodea

Unirea Tășnad: Dumitru – Chitaș, Băciuț, Groza, Ciul, Topan, Sanogo, Matei, Vajda, Gomez, Negrea. Rezerve: Blaga, Csatari, Onea, Vultur, Dunca, Micas, Barth, Funkenhauzer, Szekely.

Partida a fost condusă de centralul Sava Florin Adrian (Vânători, Galaţi). Asistenții vor fi Vișan Florian Alexandru (Galaţi) și Lar Daniel Ștefan (Baia Mare, Maramureș), iar rezervă a fost Chiorean Raul Gabriel (Satu Mare). Observator al arbitrilor a fost Erdei Ștefan (Oradea, Bihor), iar delegatul de joc este Boros Petru (Oradea, Bihor).

Rezultatele etapei a 13-a:

Unirea Dej – Sănătatea Cluj 0-5

Viitorul Cluj – CSM Sighetu Marmaţiei 0-1

Lotus Băile Felix – Crişul Sântandrei 1-3

Minaur Baia Mare – Bihorul Beiuş 4-0

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Unirea Tăşnad 0-5

Arieşul Turda – SCM Zalău 0-2

CLASAMENT

1.Minaur Baia Mare – 34

2.SCM Zalău – 29

3.Unirea Tăşnad – 28

4.CSM Sighetu Marmaţiei – 24

5.Sănătatea Cluj – 23

6.Crişul Sântandrei – 21

7.Lotus Băile Felix – 16

8.Viitorul Cluj – 12

9.Bihorul Beiuş – 12

10.Unirea Dej – 8

11.Olimpia MCMXXI – 8

12.Arieşul Turda – 2

În etapa următoare, Olimpia MCMXXI Satu Mare va juca în deplasare cu Crișul Sântandrei (sâmbătă, 22 noiembrie ora 14.00), iar Unirea Tășnad primește vizita celor de la Minaur Baia Mare (sâmbătă, 22 noiembrie, ora 14.00) în ”derby-ul Nordului”.