Ciocolata „de Dubai”, păzită mai ceva ca aurul, la Satu Mare

Se spune că Moș Nicolae vine cu dulciuri , portocalele nu par a mai fi la modă fiind depășite la preț de mere. Doar că la Satu Mare, Moșul vine și cu pază întărită. Înainte de marele moment al ghetuțelor pline, de vineri seara, am avut parte de o descoperire epocală la simpla noastră plimbare pe la raionul de dulciuri de la un supermarket de lângă fabrica de aragazuri : ciocolata Dubai a fost băgată în cutie antifurt.

Da, ați citit bine. Nu aur, nu parfumuri, nu telefoane !!! Ci o tabletă de ciocolată cu ambalaj verde și arome orientale, care, pare-se, a devenit noul „petrol” al sezonului. Legendele spun că prețul e de vină, alții zic că Moșul însuși ar fi cerut măsuri speciale, să nu-i fure nimeni proviziile înainte să pornească la drum.

Cert e un lucru: la Satu Mare, ciocolata Dubai a redevenit produs strategic. Dacă o vezi în vitrină, ai un singur gând: ori e foarte bună… ori e foarte dorită.

Iar dacă zvonurile sunt adevărate, Moș Nicolae a fost deja văzut consultându-se cu un agent de securitate:

– „Aici țineți ciocolata pentru copiii cuminți, nu?”

– „Nu, Mikulas Bacsi… aici ținem ce se evaporă mai repede decât salariul.”

Așa că, dragi sătmăreni, dacă vreți să puneți „lux oriental” în ghete anul ăsta, pregătiți-vă: nu doar portofelul trebuie deschis… ci și cutia antifurt.