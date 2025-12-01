FOTO. ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI LA SATU MARE. O zi a memoriei și demnității naționale

Comunitatea sătmăreană a celebrat cu solemnitate și emoție Ziua Națională a României

Ziua de 1 Decembrie 2025 a stat la Satu Mare sub semnul recunoștinței, al unității și al respectului față de înaintașii care au făcut posibilă Marea Unire. Evenimentele organizate în centrul orașului au purtat o încărcătură simbolică puternică și au adunat numeroși participanți, care au ales să-și onoreze istoria cu solemnitate, emoție și demnitate.

Ceremonialul de la Monumentul Eroului Necunoscut

La ora 12:00, ceremonialul militar și religios de la Monumentul Eroului Necunoscut a adus împreună solemnitatea armatei și profunzimea spirituală a tradiției.

Imnul Național a fost interpretat cu emoție de mezzosoprana Pap Beáta, slujba religioasă a conferit momentului o dimensiune aparte, iar alocuțiunile oficiale au subliniat importanța unității naționale. Publicul a fost impresionat de momentele artistice susținute de elevul Rafael Onac și de interpretul de muzică tradițională românească Marian Buzilă, care au readus în suflete vibrația autentică a românității.

Evenimentul s-a încheiat cu defilarea detașamentelor de onoare și a tehnicii de intervenție, ovaționate îndelung de cei prezenți.

Participare numeroasă și reprezentativă

La manifestări au fost prezenți deputatul PSD de Satu Mare Mircea Govor, alți parlamentari sătmăreni, prefectul Altfatter Tamas, președintele Consiliului Județean Pataki Csaba, vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, primarul Kereskényi Gábor, viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, precum și reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate, ai partidelor politice și numeroși cetățeni simpli. Întreaga comunitate s-a adunat într-un singur gând: cinstirea Zilei Naționale.

Semnificația zilei: mai mult decât o dată istorică

1 Decembrie a reprezentat, și de această dată, mai mult decât comemorarea unui moment istoric. A fost o sărbătoare a unității, solidarității și demnității naționale. Ziua Marii Uniri a reamintit tuturor de sacrificiul înaintașilor, de valorile care ne-au legat de-a lungul timpului și de responsabilitatea pe care o purtăm față de generațiile următoare.

La mulți ani, România!

La mulți ani, dragi sătmăreni!