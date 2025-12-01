FOTO. ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI LA SATU MARE. Momente de omagiu în Piața Libertății

Ziua de 1 Decembrie 2025 a stat la Satu Mare sub semnul recunoștinței, al unității și al respectului față de înaintașii care au făcut posibilă Marea Unire. Evenimentele organizate în centrul orașului au purtat o încărcătură simbolică puternică și au adunat numeroși participanți, care au ales să-și onoreze istoria cu solemnitate, emoție și demnitate.

Dimineața s-a deschis cu momente de reculegere în Piața Libertății. Începând cu ora 11:00, au fost depuse coroane și jerbe de flori la statuile marilor oameni de stat — Vasile Lucaciu, I.C. Brătianu și Iuliu Maniu — personalități care au definit idealul Marii Uniri și au lăsat o moștenire durabilă generațiilor viitoare.

Demnitari, reprezentanți ai instituțiilor publice, oameni ai locului și familii întregi au participat la acest gest de respect colectiv.

La manifestări au fost prezenți deputatul PSD de Satu Mare Mircea Govor, alți parlamentari sătmăreni, prefectul Altfatter Tamas, președintele Consiliului Județean Pataki Csaba, vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, primarul Kereskényi Gábor, viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, precum și reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate, ai partidelor politice și numeroși cetățeni simpli. Întreaga comunitate s-a adunat într-un singur gând: cinstirea Zilei Naționale.