Grebúr Kevin, victorios în competiția de newaza din Ungaria

Duminică, sportivul Grebúr Kevin de la CSM Olimpia Satu Mare a urcat pe tatami la turneul internațional de luptă la sol Nemény Newaza – Judo, una dintre cele mai importante competiții de judo din regiune.

Competiția s-a desfășurat la Jánd, în Ungaria, unde elevul antrenorului Gergely Attila a concurat la categoria open absolut, în care judoka înscriși își măsoară forțele indiferent de vârstă sau categorie de greutate.

Aflat într-o formă excelentă, Grebúr Kevin a avut un parcurs impresionant: a învins mai mulți adversari cu greutate superioară, a obținut cinci ippon-uri, iar prin prestația sa sigură a câștigat categoria în care a fost înscris.