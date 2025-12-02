HAI ÎN ECHIPA! Compania Lebăda angajează ȘOFER categoria C + E

Compania Lebăda, un nume cunoscut pentru profesionalism și constanță, își extinde echipa și caută șofer pentru activitatea sa în plină dezvoltare. Oferta se adresează persoanelor serioase, responsabile și dornice de un loc de muncă stabil într-un mediu bine organizat.

Contact pentru detalii și aplicații: +40 751 243 396

📧 Email: contact@lebada.ro

Dacă îți dorești un loc de muncă serios și pe termen lung, Lebăda te așteaptă în echipă!

Redăm cerințele:

• Permis categoria C + E

• Atestat marfă și card tahograf

• Experiență în transportul de materiale de construcții (avantaj, nu obligatoriu)

• Seriozitate, punctualitate și atenție la încărcare/descărcare

Oferim:

• Salariu competitiv + bonusuri în funcție de performanță

• Program stabil, fără curse lungi sau plecări îndelungate

• Flotă întreținută și condiții de lucru sigure

• Contract pe perioadă nedeterminată

• Echipă corectă și un mediu de lucru profesionist

Responsabilități:

• Transportul mărfurilor către clienți și șantiere

• Manipularea corectă a încărcăturii

• Respectarea normelor de siguranță și a traseelor stabilite

• Menținerea în stare bună a autovehiculului”