Lenard Berei revine în forță: bronz la Finala Campionatului Național de Seniori

În perioada 27–28 noiembrie, la Reșița, s-a desfășurat Finala Campionatului Național de Seniori la lupte, competiție care a reunit cei mai valoroși sportivi ai momentului. Printre protagoniști s-a aflat și clubul CS Satu Mare – Cetate Ardud, prezent cu doi luptători la categoria seniori și cu rezultate care confirmă dorința de a duce mai departe munca regretatului antrenor Tudor Barbul, cel care a ținut mulți ani luptele sătmărene la cel mai înalt nivel de performanță.

Lenard Berei – revenire puternică și o medalie care cântărește mult

Cel mai important rezultat pentru club a fost obținut de Lenard Berei, care a cucerit medalia de bronz după patru meciuri extrem de solicitante, într-una dintre cele mai competitive categorii ale finalei. Pentru sportiv, podiumul de la Reșița are o semnificație specială: marchează o revenire clară la nivelul pe care l-a demonstrat ani la rând, într-un moment de reconfigurare a carierei sale, după despărțirea de CSA Steaua București. Și după o pauză mai lungă luată în care a lipsit de la competițiile importante.

Berei arată că rămâne unul dintre cei mai valoroși luptători sătmăreni. Evoluția lui de la Reșița, determinarea și ritmul arătat în cele patru confruntări ne confirmă că luptătorul crescut și lansat de Tudor Barbul este pregătit să revină în lupta pentru cele mai înalte obiective. Bronzul obținut nu este doar o medalie, ci un semn clar că drumul spre vârful ierarhiei continuă.

Marian Zaha – locul 5, o confirmare a maturității sportive

Rezultate bune au venit și din partea lui Marian Zaha, care s-a clasat pe locul 5 la categoria sa. Evoluția solidă și constanța arătată îl mențin în grupul sportivilor care pot urca în orice moment în lupta pentru medalii.

Viitorul sună bine: Maroșan Nicolas, selecționat la lotul național de cadeți

Pe lângă performanțele seniorilor, clubul are motive serioase de optimism și pentru viitor. Cadeții confirmați în ultimii ani continuă să facă pași importanți, iar Maroșan Nicolas este cel mai recent exemplu. Tânărul a fost selecționat în lotul național de cadeți de la Rădăuți, unde se află în pregătire centralizată de peste trei săptămâni, până în 22 decembrie. Selecția validează munca depusă la CS Satu Mare – Cetate Ardud și anunță un sportiv cu potențial real pentru luptele românești.