Din păcate, în ultima perioadă sunt văzute, în milenarul nostru oraș, tot mai multe astfel de parcări. Parcări anti-mame, așa cum spunea un concetățean. Parcă șoferii parchează tocmai în ciuda mamelor care nu mai pot trece pe trotuar cu cărucioarele pentru copii și sunt nevoite să coboare pe carosabil. Acolo unde este o adevărată junglă.

În principiu, pentru astfel de parcări nu se poate suspenda permisul potrivit prevederilor legale, ci se poate aplica maxim o amendă pe care, cei care au astfel de bolizi, le pot plăti fără prea mare greutate. Dar dacă s-au putea suspenda pemisul pentru așa ceva…. alta ar fi situația.