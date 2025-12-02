Sfârșit cutremurător pentru un tânăr de doar 18 ani din Negrești-Oaș… A FOST GĂSIT MORT ÎN CASĂ

O tragedie a lovit comunitatea din Satu Mare, după ce Vlăduț, un băiat de numai 18 ani din Negrești-Oaș, a fost găsit fără viață în propria locuință, în dimineața zilei de 30 noiembrie. Elev în clasa a XII-a la un liceu din oraș, adolescentul a murit în circumstanțe încă neclare, vestea răspândindu-se rapid și provocând un val de durere în rândul familiei, colegilor și prietenilor.

Potrivit apropiaților, cu două zile înainte de tragedie, pe 28 noiembrie, Vlăduț solicitase ajutor medical la Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Orășenesc din Negrești-Oaș, acuzând dificultăți de respirație și tremurături. La scurt timp, starea sa s-a agravat, iar duminică băiatul a fost găsit fără suflare. Deocamdată, cauza decesului nu este cunoscută. Autoritățile au deschis o anchetă, iar trupul tânărului va fi supus autopsiei pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat, existând suspiciuni privind un posibil infarct.

Moartea fulgerătoare a lui Vlăduț a îndurerat profund comunitatea, iar mesajele de compasiune au început să curgă în mediul online. Colegii și profesorii îl descriu ca pe un tânăr sensibil, mereu gata să ajute și implicat în activitățile școlare și voluntariat.

Mesajul liceului: un omagiu sfâșietor

Reprezentanții Liceului Tehnologic „Ioniță G. Andron”, unde Vlăduț își continua studiile, au transmis un mesaj emoționant în memoria lui:

„Elevii, colegii de clasă și întreg colectivul școlii sunt uniți astăzi într-un singur gând și într-o rugăciune. Cu durere imensă ne luăm rămas bun de la Crișan Vlăduț, elev în clasa a XII-a A, plecat mult prea devreme dintre noi. Nu realizăm cât de fragilă este viața până când nu pierdem pe cineva drag.

Vlad, ai fost un elev blând, luminos și aproape de toți cei din jur. Te-ai implicat mereu în activități și ai oferit ajutor celor care aveau nevoie. Chiar joi, 27 noiembrie 2025, ai participat la ultima ta acțiune ca voluntar. Îți mulțumim! Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.

Bunul Dumnezeu să-ți deschidă porțile Împărăției și să-ți ofere odihnă veșnică. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe. Dumnezeu să te odihnească în pace, Vlăduț!”

Familia se pregătește acum de ultimele pregătiri pentru înmormântare, iar comunitatea rămâne marcată de pierderea unui tânăr aflat la început de drum.