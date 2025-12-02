Ursulețul singuratic s-a angajat paznic la Căsuța Moșului

Se zvonește prin târg , și nu oricum, ci cu ecou de clopoței , că ursulețul cel singuratic, pe care l-am surprins la finele lui noiembrie rătăcind sub Palatul Administrativ în așteptarea distracțiilor din Centrul Nou, și-a găsit în sfârșit locul în poveste.

Surse demne de încredere (inclusiv spiriduși anonimi) spun că, după ce a înțeles într-un târziu că roata panoramică nu va veni să-l ia de acolo și nici standul cu miere nu se mută sub Palat, ursulețul a pornit la drum, decis să își revendice un loc în inima Sătmarului festiv.

Așa se face că, la început de decembrie, l-am regăsit fericit și împopoțonat în fața Căsuței Moșului, în Centrul Vechi, unde pare să fi ajuns în sfârșit în anturajul corect: luminițe strălucitoare, brazi împodobiți, colinde și o aglomerație delicioasă de copii curioși.

Bursa zvonurilor zice că ursulețul ar fi semnat un „contract sezonier” cu Moșul, prin care se obligă să rămână la datorie până după Sfântul Ștefan, în schimbul unor porții generoase de turtă dulce și promisiunea unei plimbări cu sania oficială.

Tot zvonurile mai spun și că ursulețul ar fi fost avertizat că, dacă mai pleacă de capul lui prin oraș, riscă să fie recrutat de echipa de patrulare a Spărgătorilor de Nuci – iar aceștia sunt cunoscuți pentru disciplina lor… rigidă.

Până una-alta, ursulețul pare împăcat cu noul său rol: fotograf de serviciu, paznic al Căsuței Moșului și ambasador neoficial al bunei dispoziții din Târgul de Crăciun.

Iar noi îi urăm să stea cuminte , măcar până facem poza perfectă pentru felicitările de anul acesta.