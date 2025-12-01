ZIUA NAȚIONALĂ LA SATU MARE. Mesajul lui Mircea Govor de 1 Decembrie: respect pentru trecut, responsabilitate pentru viitorul României

Liderul PSD Satu Mare subliniază importanța Zilei Naționale ca moment de reflecție, solidaritate și angajament civic

De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, Mircea Govor – președintele PSD Satu Mare și deputat al județului – a transmis un mesaj puternic despre importanța unității, a responsabilității față de moștenirea istorică și a angajamentului pentru viitorul țării. Acesta a participat, alături de sătmăreni, la ceremoniile dedicate unei zile simbolice pentru identitatea națională.

Un moment definitoriu pentru destinul României

În mesajul său, Mircea Govor a amintit că 1 Decembrie 1918 rămâne cea mai importantă filă a istoriei moderne a României. Atunci, românii din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar au spus „da” unității, punând baza României Mari și schimbând definitiv cursul națiunii.

Pentru liderul social-democrat, această zi nu este doar o aniversare, ci și un prilej de a reflecta la modul în care putem continua misiunea generațiilor trecute.

Responsabilitate și continuitate

Mircea Govor subliniază că Ziua Națională este totodată o invitație la responsabilitate: să consolidăm România prin muncă, echilibru și implicare, să protejăm ceea ce am moștenit și să construim cu grijă pentru generațiile viitoare.

„Să păstrăm ceea ce ne-a fost dat și să clădim ceea ce urmașii noștri merită” – este mesajul care a marcat declarația acestuia.

Alături de comunitatea sătmăreană

Cu „aceeași emoție și responsabilitate” care îi ghidează activitatea publică, Mircea Govor a fost prezent, duminică, alături de sătmăreni, la ceremoniile dedicate Zilei Naționale.

Prezența sa a evidențiat importanța apartenenței la comunitate și a solidarității în momente de sărbătoare națională.

Un mesaj pentru întreaga națiune

La finalul comunicatului, liderul PSD Satu Mare a transmis un salut călduros tuturor românilor:

„La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români!”

Un mesaj care reafirmă respectul pentru trecut și încrederea într-un viitor construit împreună.