8 Martie, cu subiect și predicat: Ministerul oferă cadou olimpic doamnelor din Educație

Ca un fidel urmăritor al paginii de facebook – Jurnalul unui Profesor am dat peste această postare legată de ziua de 8 martie. Inițial am crezut-o o glumă adresată doamnelor profesoare apoi la o simplă apăsare de tastă am descoperit pe pagina oficială www.edu.ro și calendarul olimpiadelor. Care nu lasă loc de glume…

Și de aici și un mic subiect de bursă…să nu se supere doamnele de ”română” pe noi:

Ministerul Educației a decis să marcheze Ziua Internațională a Femeii într-un mod cu adevărat memorabil: programând Olimpiada de Limba și Literatura Română chiar duminică, 8 martie. Un gest simbolic de profundă considerație față de doamnele și domnișoarele din învățământ, care, în loc de flori, ciocolată și relaxare, vor primi… teancuri de lucrări, stres, organizare și responsabilitate maximă.

În viziunea ministerială, se pare că femeia din educație nu trebuie să fie sărbătorită, ci evaluată, corectată și supravegheată. Buchetele de flori pot aștepta , baremele nu.

Ironia fină a sorții face ca tocmai olimpiada la Limba și Literatura Română, disciplină care celebrează sensibilitatea, emoția, cultura și umanitatea, să fie transformată într-un maraton birocratic de 8 martie, când profesoarele ar merita, poate mai mult ca oricând, un moment de respiro.

Poate că anul viitor Ministerul va merge și mai departe:

– Simulare Bacalaureat de Valentine’s Day,

– Simulare Evaluare Națională de Paște,

– și titularizare de Crăciun.

În fond, ce sunt sărbătorile dacă nu simple obstacole în calea planificării administrative?

Și te mai miri că nimeni nu se mai înghesuie în țara asta să preia funcția de ministru al educației în guvernul condus de domnul ”ce taie tot și n-are mamă , n-are tată”.

Până atunci, nu ne rămâne decât să le urăm doamnelor profesoare La mulți ani!, multă răbdare, cafea tare și stilouri care nu se termină prea repede. Florile sunt opționale. Corectarea, obligatorie.

P.S. Dar tot ce-i frumos la sistemul ăsta de învățământ e că avem în luna februarie vacanța de schi…într-o țară în care odraslele noastre abia știu să alerge corect, de înot nu mai vorbim, iar până la coborâtul pe pârtie mai e cale lungă…Dacă tot sunt Jocurile Olimpice de iarnă, am zice că un sport mai aproape de adevăr pentru vacanța de iarnă ar fi…Curling!