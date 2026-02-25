ARTĂ Expoziția colectivă „NUDUL” aduce la Satu Mare o perspectivă contemporană asupra unei teme clasice

Artiști locali expun lucrări de pictură, sculptură și metaloplastie într-un demers artistic dedicat uneia dintre temele fundamentale ale artelor vizuale.

Marți, 24 februarie 2026, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu Asociația Culturală „Sătmărenii”, a organizat vernisajul expoziției colective de artă plastică intitulată „NUDUL”.

Evenimentul a reunit artiști și iubitori de artă într-un cadru dedicat reflecției estetice asupra unei teme definitorii în istoria creației vizuale.

O temă clasică, interpretări contemporane

Expoziția propune publicului o selecție valoroasă de lucrări de:

pictură

sculptură

metaloplastie

Tema nudului, prezentă constant în istoria artei universale, este explorată cu sensibilitate și măiestrie artistică, fiecare creator aducând o viziune proprie, fie prin tehnică, fie prin abordare conceptuală.

Lucrările expuse evidențiază diversitatea expresivă și forța simbolică a corpului uman, surprins atât în ipostaze clasice, cât și în interpretări moderne.

Susținerea vieții culturale locale

Prin organizarea acestei expoziții, instituțiile implicate își reafirmă angajamentul de a susține și promova viața artistică locală, oferind publicului sătmărean acces la manifestări culturale de înaltă ținută.

Expoziția „NUDUL” reprezintă nu doar un demers artistic, ci și o invitație la dialog estetic și la redescoperirea unei teme fundamentale, reinterpretate prin sensibilitatea artiștilor contemporani.