Campionul cu nr. …. la parcări în Satu Mare

Nici nu mai are rost să vă spunem despre al câtelea campion este vorba, pentru că lista e lungă și nu ne-ar ajunge locul destinat Bursei.

Tehnica este simplă, dar necesită încredere maximă în propria persoană: ignori liniile, ignori marcajele și, cel mai important, ignori faptul că mai există și alți oameni care caută loc de parcare.

În timp ce unii fac ture 15 minute pentru un loc liber, alții reușesc performanța să „rezolve” două dintr-un foc.

Poate că data viitoare ne amintim că liniile alea albe nu sunt decorative. Sunt acolo pentru ca fiecare să aibă loc. Nu doar unii.Respectul începe cu lucrurile mici. Chiar și cu o parcare corectă.