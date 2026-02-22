A devenit un fel de obișnuință ca sătmărenii să parcheze pe două locuri, așa cum se vede și în această imagine. Sunt din ce în ce mai mulți șoferi care, atunci când prind două locuri libere, le ocupă pe amândouă.

De ce fac oare acest lucru? Pentru că atunci când au parcat corect și-au găsit mașinile lovite de portierele altora care, ca niște lași, au fugit.

Așa că stai și te întrebi, cine este mai vinovat? Cel care lovește și fuge ca un laș, sau cel care își ia măsuri de precauție și parchează în acest fel?