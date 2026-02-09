CSM Olimpia II Satu Mare – Recolta Dorolț 1-1

Disputat sâmbătă după amiază, pe sinteticul de la Partium, amicalul dintre CSM Olimpia Satu Mare 2 și Recolta Dorolț s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Echipa din Dorolț a deschis scorul în prima repriză, în minutul 19 prin Nandor Meșter in timp ce CSM Olimpia a egalat pe final de meci (min.87) prin Santiago.

CSM Olimpia: Vili Bence – Santiago Saraz, Răzvan Prodan, Eric Hrițiu, Luca Boca, Rareș Moldovan, Mateo Berinde, Denis Fodor, Raul Rebic, Benjamin Dobie/Giorgio Vișovan, Lorand Pop, Zoltan Sroth, Mate Kugler, Akos Lehocky.

Antrenor: Zsolt Ressler.

Dorolț: Cristian Avram – Beniamin Laver, Levente Vincze, Răzvan Aspru, Raul Raț, Eduard Dobrai, Raul Apai, Adrian Godja, Nandor Meșter, David Vincze, Adrian Varga/George Filimon, Cristian Varga, Antonio Romocsa, David Timiș.

Antrenor: Marian Sorin.