CSM Olimpia Satu Mare anunță trei plecări chiar în ultima zi de transferuri

CSM Olimpia Satu Mare a anunțat, chiar în ultima zi a perioadei de transferuri, rezilierea de comun acord a contractelor cu trei jucători din lotul echipei de Liga a II-a: Alexandru Sabău, Bontaș Kristóf și Davide Popșa.

Potrivit unui comunicat oficial al clubului, decizia a fost luată de comun acord între conducere și cei trei fotbaliști, în contextul strategiei sportive pentru a doua parte a sezonului.

Alexandru Sabău, în vârstă de 27 de ani, născut la Arad, a sosit la CSM Olimpia în vara trecută și a evoluat în 9 meciuri de campionat, acumulând 679 de minute pe postul de fundaș.

Bontaș Kristóf, 22 de ani, originar din Miercurea Ciuc, a ajuns de asemenea la Satu Mare în perioada de transferuri din vară. Mijlocașul a bifat 3 apariții în Liga a II-a, totalizând 114 minute pentru prima echipă, evoluând în cea mai mare parte a sezonului la formația secundă a clubului, în campionatul județean.

Davide Popșa, 23 de ani, născut în Italia și format la CFR Cluj, a jucat 453 de minute în șase meciuri din Liga a II-a, fiind utilizat în principal în linia defensivă.

„Conducerea clubului și stafful tehnic le mulțumesc jucătorilor pentru activitatea desfășurată la CSM Olimpia și le urează mult succes în continuarea carierei”, se arată în comunicatul oficial al clubului sătmărean.

Altfel, echipa CSM Olimpia Satu Mare își continuă pregătirile pentru sezonul de primăvară. Echipa antrenată de Alexandru Botoș mai are de disputat un singur amical, sâmbătă la Arad cu Viitorul apoi pe 27 februarie va avea parte de primul meci oficial al anului, în deplasare la Poli Iași.

Rezultatele înregistrate de CSM Olimpia Satu Mare în amicale

Sătmărenii au început cu două remize terminate la scorul de 1-1, contra Minaur Baia Mare (Liga 3) și Cigand SE (liga a treia din Ungaria), apoi, în aceeași zi, au trecut cu 5-1 de Tarpa SC (liga a treia din Ungaria) și cu 1-0 de CSM Sighetu Marmației (Liga 3). La finalul cantonamentului efectuat pe plan local au învins cu 4-1 SCM Zalău (Liga 3), iar înaintea jocului cu ACS Mediaș, au întâlnit și Debreceni EAC (liga a treia din Ungaria), de care a trecut cu 2-1.