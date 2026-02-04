CSM Olimpia, victorie în amicalul cu Debreceni EAC

CSM Olimpia Satu Mare continuă seria rezultatelor pozitive din această iarnă. Formația pregătită de Alexandru Botoș a obținut miercuri dimineață o nouă victorie în meciurile de verificare, impunându-se cu scorul de 2–1 în fața echipei Debreceni Egyetem Atlétikai Club, formație din liga a treia a Ungariei. Partida s-a disputat pe terenul bazei sportive a Academiei Partium din Satu Mare pe o plaie sâcâitoare.

Tehnicianul sătmărenilor a profitat de acest test pentru a rula un lot numeros, nu mai puțin de 18 jucători fiind utilizați pe parcursul celor 90 de minute. Ervin Zsiga și Sergej Grubac au fost absenți motivați, în timp ce fotbaliștii cu probleme medicale au urmat un program separat de pregătire.

Deși echipa noastră a intrat mai greu în joc, CSM Olimpia a reușit să deschidă scorul în minutul 25, prin Vida Kristopher, care a finalizat cu siguranță o acțiune ofensivă bine lucrată. Pentru experimentatul jucător de bandă, venit din Ungaria acesta a fost deja al patrulea gol marcat pentru CSM Olimpia în perioada de pregătire de iarnă.

Avantajul gazdelor a fost însă de scurtă durată. La doar două minute distanță, formația din Debrecen a restabilit egalitatea, Szakács profitând de o eroare colectivă în defensiva sătmăreană.

După pauză, elevii lui Botoș „Piri” au arătat o cu totul altă față. Olimpia a crescut intensitatea, a controlat posesia și a pus presiune constantă pe adversar, atât în momentele cu balonul, cât și în tranziția negativă. Dominarea s-a concretizat în minutul 75, când Marius Hosu a înscris golul victoriei, stabilind scorul final, 2–1.

Acesta a fost al șaselea meci amical disputat de CSM Olimpia în această pauză de iarnă, bilanțul fiind unul încurajator: patru victorii și două rezultate de egalitate.

Seria jocurilor de pregătire va continua sâmbătă, la Cluj-Napoca, unde sătmărenii vor întâlni formația ACS Mediaș, echipă care activează în Liga 3.

La finalul partidei, antrenorul Alexandru Botoș s-a declarat mulțumit de evoluția echipei din repriza secundă:

„Am început prima repriză destul de apatic, însă în partea a doua am reușit să punem presiune pe adversar, atât în faza de posesie, cât și în tranziție negativă. În acest moment al pregătirii este un lucru îmbucurător, mai ales că începe să se contureze un prim unsprezece, chiar dacă mai există una-două poziții încă deschise.”

MECI AMICAL

CSM Olimpia Satu Mare – Debreceni Egyetem Atlétikai Club (L3, Ungaria) 2–1 (1–1)

Marcatori: Vida Kristopher ’25, Marius Hosu ’75, respectiv Szakács ’27.

CSM Olimpia: Dorian Răilean (’46, Karácsony Márk) – Amine Ghazoini (’60, Dorian Todoran), David Stăiculescu, Paul Copaci (’46, Nestorly Lumbu), Cătălin Oanea (’70, Paul Copaci), Mickael Panos (’60, Vadim Calugher), Mircea Donca (’46, Raji Ayomide), Gheorghe Carpa (’46, Denis Toma), Vida Kristopher (’60, Alin Văsălie), Albert Hofman, Marius Hosu.