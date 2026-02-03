Elevii lui Marian Halas s-au întors de la Cluj cu medalii

Judokanii antrenați de Marian Halas au debutat cu rezultate bune în noul sezon competițional, participând la un turneu puternic, cu participare internațională, desfășurat la Cluj-Napoca. Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare au concurat la competiția Cupa Transilvania, unde au avut de înfruntat o opoziție numeroasă și valoroasă.

La turneu au fost prezente cluburi din România și Republica Moldova, aproximativ 500 de sportivi urcând pe tatami pe parcursul competiției, ceea ce a confirmat nivelul ridicat al evenimentului.

Cel mai bun rezultat al delegației sătmărene a fost obținut de Alessia Micaș, care a cucerit medalia de aur la categoria U18, în limitele categoriei de greutate 52 de kilograme, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

La categoria U15, Iannis Marina a avut, de asemenea, o evoluție foarte bună, reușind să ajungă în finala categoriei 55 de kilograme, unde a obținut medalia de argint.

Un alt rezultat notabil a fost înregistrat de Rafael Ursu, care, la categoria 66 de kilograme, s-a numărat printre cei mai buni sportivi ai competiției, performanța sa fiind răsplătită cu medalia de bronz.

Rezultatele obținute la Cluj-Napoca confirmă munca depusă la CSM Olimpia Satu Mare și reprezintă un început promițător de sezon pentru sportivii antrenați de Marian Halas.