FC Nagydobos (Ungaria ) – Victoria Carei 1-6 (0-4)

Meciul s-a disputat pe terenul sintetic din Fehérgyarmat.

Au marcat pentru Victoria: Tempfli Márkó,Nyilvan Rareş (2), Mărneanu Cătălin, Raul Koter şi Richard Keizer

Au jucat la Victoria Carei: Ritli – Fekete, Petcu, Negreanu, Szénási, B.Nyilvan, Rus, Tempfli, Koter, Mărneanu, R. Nyilvan, Szilágyi Rándu, Horváth, Bococi, Szabó, Malinetescu, Gergely, Keizer, Truscai. Următorul meci de pregătire al Victoriei se va disputa vineri 13.02.2026, de la ora 18.00, la Satu-Mare, împotriva echipei CSM OLIMPIA 2 Satu Mare, pe terenul sintetic de la baza sportivă Partium.