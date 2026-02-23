FLY de Satu Mare: când parchezi aiurea, decolezi cu ADP-ul

Un sătmărean cu număr de înmatriculare „FLY” a decis să-și ia destinul în serios. Dacă tot scrie FLY pe plăcuță, de ce să mai meargă pe asfalt, ca toți muritorii? A parcat ilegal, artistic, cu încrederea omului care crede că avariile sunt un fel de autorizație divină.

Doar că pista lui s-a intersectat cu turnul de control de la ADP Satu Mare. Iar autospeciala de ridicare n-a stat la discuții: mașina a decolat elegant, pe braț hidraulic, cu escală directă în curtea Transurban Satu Mare. Zbor scurt, aterizare forțată.

Acum, pentru a-și recupera „aeronava”, pilotul de ocazie trebuie să scoată din buzunar cel puțin 500 de lei. Bilet dus-întors, fără catering, fără mile bonus.

Întrebarea care rămâne suspendată în aer: nu era mai ieftin să meargă câțiva metri pe jos? Sau poate că data viitoare își pune număr „WALK”. E mai sigur.