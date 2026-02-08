Graba ta strică treaba tuturor!

Probabil din lipsă de timp, în grabă, cam atâta s-a putut! Oricum, vor spune prietenii acestui parcangiu, a fost goală parcarea! Dar, totuși, de ce să parchezi între linii, ca un simplu muritor, când poți ocupa două locuri?

Marcajele par să fie doar elemente decorative, scenarii de care ne-am plictisit deja la Satu Mare, menite să înfrumusețeze peisajul, nu să fie respectate.

Este genul de parcare care spune multe fără să spună nimic: grabă, nepăsare sau poate convingerea profundă că regulile sunt pentru alții. Iar chestiunea: ,,Doar două minute stau!” e prea veche, deja nici polițiștii nu mai țin cont de această scuză uzată!