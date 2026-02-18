Laguna care a blocat civilizația la scară

Într-o dimineață tihnită din Satu Mare, un cavaler al volanului și-a așezat mândra Renault Laguna fix pe aleea de acces spre scara blocului. Nu pe lângă. Nu aproape. Ci exact acolo unde trec oamenii. Pentru că, evident, trotuarul e doar o sugestie.

O mămică cu cărucior? Să facă ocolul cartierului. Un vârstnic cu baston? Să-și testeze mobilitatea. Intrarea în bloc a devenit probă de obstacole, iar Laguna – piesă centrală de decor urban.

Nu știm dacă a fost neatenție sau performanță artistică în egoism aplicat. Cert e că titlul de „Nesimțitul nesimțiților” nu vine ușor. Se obține prin dedicare și parcare strategică fix unde încurci pe toată lumea.

Felicitări pentru realizare. Data viitoare poate parchează direct în hol – să fim siguri că impactul e complet.