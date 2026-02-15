Parcarea – sport extrem în Piața Jean Calvin

În fiecare zi, la orele de vârf, în Satu Mare se desfășoară un sport urban neomologat: parcarea creativă. Locația? Piața Jean Calvin. Regulile? Opționale. Logica? Facultativă. Părinții vin să-și ia copiii de la școlile din zonă și, în lipsa unui loc de parcare clasic – acel mit urban pomenit în șoaptă – aleg varianta modernă: „las-o aici că stau două minute”. Două minute care, în mod misterios, durează exact cât blochează o bandă. Sau două. De ce să ocupi un singur sens, când poți transforma strada într-un culoar îngust, potrivit doar pentru oglinzi pliate și nervi tari?

Mașini parcate pe dreapta, pe stânga, uneori simetric, ca într-o expoziție auto improvizată. Între ele rămâne o fâșie de asfalt pe unde șoferii încearcă să se strecoare cu respirația tăiată și claxonul pregătit. Dacă ai ambiția să ajungi până la intersecție sau să faci dreapta pe strada Ady Endre, ești deja optimist incurabil. În realitate, înaintezi cu viteza melcului și cu speranța că nimeni nu deschide brusc o portieră în fața ta.

În zonă există și un semn rutier care anunță că mașinile parcate neregulamentar pot fi ridicate. Un detaliu decorativ, aproape artistic.

Și astfel, zilnic, Piața Jean Calvin devine o lecție practică despre cum să transformi un drum public într-o parcare personală, cu avariile aprinse ca scuză universală. Poate că, într-o zi, vom descoperi și noi parcarea regulamentară. Până atunci, rămânem la improvizație. În fond, creativitatea nu are limite — mai ales când e pusă pe carosabil.